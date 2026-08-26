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Eesti esitab Oscarile German Golubi filmi "Meie Erika"

Film
"Meie Erika" Autor/allikas: Liisabet Valdoja
Film

Eesti Filmi Instituudi kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Golubi mängufilmi "Meie Erika" Eesti kandidaadiks Ameerika filmiakadeemia auhindade ehk Oscarite parima rahvusvahelise filmi kategoorias.

Valikukomisjoni hinnangul on "Meie Erika" nostalgilise värvinguga draama Eesti lähiajaloo olulisest episoodist, mis aitas kaasa iseseisvusaate tugevdamisele. Komisjon tõstis esile Karolin Jürise ennastsalgavat ja meeldejäävat rollisooritust mehekeskses nõukogude spordimaailmas läbi lööva naissportlasena, kelle loos põimuvad nii soolise emantsipatsiooni kui ka rahvusliku enesemääramise teemad. Komisjon leidis, et "Meie Erika" näitab, et kõik on võimalik, kui sellesse uskuda.
 
Filmi režissöör German Golub on otsuse eest tänulik ja sõnas, et "Meie Erika" valimine Eesti Oscari kandidaadiks on suur au kogu filmi meeskonnale. "Erika võidud ja tema erakordne teekond kuuluvad Eesti ajalukku, kuid selle väga erilise spordiloo keskmes on midagi universaalset – see, kui kaugele võib inimene minna oma unistuse ja armastuse otsingul," lisas Golub. "Tore on ka see, et "Meie Erika" ei lähe sellele teekonnale Baltikumist üksi – Lätist tuleb talle seltsiks spordilegend "Ulja"."
 
Parima rahvusvahelise filmi Oscari Eesti kandidaadi valikukomisjoni kuulusid režissöör Meel Paliale, kelle filmi "Pikad paberid" esitas Eesti möödunud aastal parima rahvusvahelise filmi Oscarile; režissöör Liina Triškina-Vanhatalo; režissöör, produtsent ja võistlusprogrammi Doc@PÖFF kuraator Marianna Kaat; produtsent Pille Rünk; Sõpruse kino tegevjuht ja festivali Valga Hot Shorts korraldaja Gert Põrk; kultuuriajakirjanik ja filmikriitik Tõnu Karjatse ning Eesti Filmi Instituudi tootmisosakonna juht Viola Salu.
 
"Meie Erika" on German Golubi debüütmängufilm. 2020. aastal pälvis Golub oma Balti Filmi- ja Meediakooli diplomitöö "Mu kallid laibad" eest Ameerika filmiakadeemia tudengifilmide Oscari rahvusvahelise mängufilmi kategoorias.

Ameerika filmiakadeemia auhinnad antakse 2027. aastal välja 99. korda. Oscarite nominendid kuulutatakse välja 21. jaanuaril ning auhinnatseremoonia toimub 14. märtsil Los Angeleses.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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