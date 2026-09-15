Elajannad toovad lavale lähisuhtevägivalla eri tahud

Kumu auditooriumis jõudis publiku ette loomingulise duo Elajannad teine lavastus, mis kannab pealkirja "Granaatõunapuu, anna mulle relvad". Mingo Rajandi ja Eva Kolditsa loominguline duo Elajannad liidab muusikat ja teatrit uuteks vormideks, kus need kaks on võrdsed ja orgaanilised partnerid.

Nende esimene lavastus "Passioon naisele" jõudis lavale 2023. aastal ja kõneles naise elukaarest.

"Nüüdseks on elajannad saanud meie nii-öelda bändinimeks, aga lavastus on täiesti uus, uuel teemal, uus muusika, tekstid, kõik on uus, lihtsalt inimesed kattuvad," ütles helilooja Mingo Rajandi.

Lavastuse pealkiri - "Granaatõunapuu, anna mulle relvad", on osa Triin Soometsa haikust, laval kõlavad tekstid on aga tellitud eesti nimekatelt naiskirjanikelt.

"Me oleme võtnud lähisuhtevägivalla, aga sellisel moel, et me räägime päris palju lugusid selle sees. Me ei ole võtnud ühte lugu, mis hakkab hargnema ja jõuab kuskile, vaid me püüame enda poolt näidata nii palju erinevaid viise ja liike kuidas lähisuhtevägivald esineb," ütles lavastaja Eva Koldits.

Laval on koos Elajannadega Mirtel Pohla ning muusikud Andres Kaljuste, Andre Maaker, Martin Petermann, Tobias Tammearu ja Kadri Tegelmann.

"Meeste vaatevinklist on elajannad kontrast näitlejatele, elajannadele laval ning meie peamine roll on olla muusikud ja mängida Mingo väga vajalikku kontrastset muusikat nendele rasketele tekstidele, mida näitlejad esitavad laval," ütles muusik Andres Kaljuste.

Lavastuskunstnik on Kairi Mändla, etendused toimuvad sel nädalal Kumu auditooriumis.