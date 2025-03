Raadioteater tähistab teatrikuud kuuldemängu "Elajannad" esietendusega

Eva Kolditsa ja Mingo Rajandi ideest sündinud kuuldemäng "Elajannad" (Passioon kahele näitlejale ja viiele muusikule) ja samanimeline teatrilavastus on naise elu pöördepunktidel aset leidvatest stseenidest ja monoloogidest koosnev lugu. See on ühe naise CV, Curriculum Vitae ehk elu jooksurada, mille alguspunkt on sünd ja lõpp-punkt surm, kuid võib-olla ka vastupidi. Mirtel Pohla ja Eva Kolditsa esituses põimuvad selles loos ühe naise mitu võimalikku elulugu.

2023. aastal teatrilaval esietendunud "Elajannad" pakub Raadioteatris salvestatud uusversioonis tihendatud valiku murranguhetki naise elust, nii helgeid kui ka hullemaid, tähistab ju alapealkiri "passioon" nii kannatust kui ka kirge. Hääled ja helid käivitavad kuulaja kujutlusvõime.

"Elajannades" on teksti partner muusika ja näitlejaid saadab sel teekonnal eesti tippmuusikutest koosnev ansambel koosseisus Erki Pärnoja, Mingo Rajandi, Tobias Tammearu, Ahto Abner ja Andres Kaljuste. Helilooja, ansambli juht ja muusikaline kujundaja on Mingo Rajandi.

Teksti autorid on Berit Kaschan, Nora Ikstena, Hollie McNish, Jan Kaus, Eero Epner, Mingo Rajandi, Mirtel Pohla ja Eva Koldits. Kuuldemängu on lavastanud Eva Koldits, helirežissöörid on Andres Olema ja Külli Tüli.

Kuuldemängu "Elajannad" esietendus toimub laupäeval, 29. märtsil kell 17.05 Vikerraadios ja 30. märtsil kell 15.05 Klassikaraadios.

Vaata, kuidas kuuldemängu salvestati: