Berit Kaschan: ma ei suuda ette kujutada inimest, keda "Elajannad" ei puuduta

Mirtel Pohla ja Eva Kolditsa kehastuses põimuvad lavastuses ühe naise mitu võimalikku elulugu. Puudutatakse teemasid, millest kõik teavad ja on võib-olla ka kogenud, aga millest tihtipeale nii ausalt ei räägita.

Lavastuse dramaturgi Berit Kaschani sõnul puudutab lavastus kõiki inimesi. "Suurem osa meist on naisest sündinud ja naise elu puudutab meid kõiki. Mitte ainult sellest aspektist, et naine on ema, aga muus osas ka. Ma ei suuda hästi ette kujutada inimest, keda ükski osa sellest lavastusest sügavalt ei puudutaks," sõnas ta.

"Võttes oma elukogemusest, mida me üldse sellest maailmast teame, tekib tunne, et miski ei ole tabu. Aga muidugi, kui midagi sõnasse panna, siis mõtled kuidas seda öelda. Mitte sellepärast, et kellelegi ei sobi, vaid pigem on see jõuduandev, kui tabud ära sõnastatakse," kirjeldas dramaturg.

Lavastust saadab Mingo Rajandi loodud madalakõlaline ja kohati ebamaise maiguga muusika, mida kannavad etendustel elavas esituses ette Erki Pärnoja, Tobias Tammearu, Villu Vihermäe, Ahto Abner ja Rajandi ise.

"Võib-olla see ebamaisus tuleb sellest, et me üritame joonistada natuke pikemat kaart kui ainult ühe inimese elu," märkis Rajandi. "See on justkui ühe naise – ükskõik, millise naise – elu. Mingisugused põlvkondadeülesed teemad ja mustrid – maaema ja ürgema – kõik need teemad ja naised on siin sees."

Lavastuse muusika on laiendatud koosseisuga salvestatud ka plaadile, mis lähiajal kuulajateni jõuab. Lavastust "Elajannad" mängitakse loetud kordadel veebruaris ja märtsis Tallinna Vaba Laval.