X!

Pildid: Kadriorus algas valgusfestival "Valgus Kõnnib"

kultuur
Kadriorus algas festival Valgus kõnnib
Vaata galeriid
91 pilti
kultuur

16. septembril algas Tallinnas Kadrioru pargis valgusfestival "Valgus Kõnnib", mis toimub esmakordselt neljal järjestikusel päeval.

Kadrioru pargis on tänavu vaatamiseks 17 valgusinstallatsiooni ning kolm -etendust. Festivali kunstilise juhi Argo Valdmaa sõnul pakub tänavune programm nii värskust kui ka üllatusmomente. "Oleme pannud rõhku sellele, et enamikul installatsioonidel oleks ka heliline kujundus. Proovime inimeste emotsiooni läbi heli võimendada," lausus ta.

Vihmase ilma korral soovitab Valdmaa külastajatel vihmavarjud koju jätta. "Minu soovitus on kaasa võtta vihmakeebid, sest vihmavarjud piiravad teiste külastajate vaatevälja," ütles Valdmaa.

Festival Valgus kõnnib toimub tänavu juba 19. korda Tallinnas Kadrioru pargis, tänavu on festivali teema on "Varjude kuma". "Valgus Kõnnib" toimub kuni 19. septembrini iga päev kell 20-23.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

UUE MUUSIKA REEDE

Lavakast lavale

Värsked artiklid

18:39

Vaba Lava tahab Narvas tegevuse jätkamiseks riigilt 250 000 eurot lisaraha

18:22

Strandberg: kõikvõimast armastust otsitakse väga erinevatest kohtadest

16:02

Tartusse tuleb residentuuri Mehhiko päritolu kirjanik ja lavaluuletaja Ale Oseguera

15:16

Pildid: Kadriorus algas valgusfestival "Valgus Kõnnib"

15:13

Peedu Kass: kontrabass on õrna südamega hiiglane

14:09

Music Estonia uus juht: tahan kõigiga maha istuda ja eesmärkidest rääkida

13:50

Pildid: Tallinna teletorni fuajees astuvad dialoogi Constantin Brancusi ja EKA noored skulptorid

13:44

Ülevaade. Mis toimub fotograafias? Pildiuputusest tagasi autori, materjali ja aeglase vaatamise juurde

13:02

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

12:22

Telliskivi loomelinnakus avab uksed Eesti esimene püsiv komöödiaklubi

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:49

Kultuuri kiirkursus | Ele ja Kaja Kõlar, aasta parim möllufilm ning õudusmeister Rein Maran

16.09

Andrei Hvostov: lihtsustatud ümberjutustused klassikast on parem kui mitte midagi

14.09

Eesti Kunstnike Liidu oksjonil lähevad enampakkumisele 162 tööd

16.09

Vanemuises esietenduv tragikomöödia "Joobnud" sukeldub ööellu

16.09

Jaan Elken EKL-i oksjonist: need tööd peavad olema avalikus kogus, mitte kapi taga

15.09

2028. aasta laulu- ja tantsupeo juhtmõte on "Olemise viis"

09:58

VAT Teatris esietendub Merle Karusoo "Kui juuri raiutakse…"

16.09

Selgusid August Sanga luuletõlke auhinna nominendid

11:22

Pildid: EMTA ooperistuudio toob lavale Eduard Tubina taastatud barokkooperi

15.09

Arvustus. Ehk need olid me elude parimad aastad

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo