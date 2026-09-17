Pildid: Kadriorus algas valgusfestival "Valgus Kõnnib"

Kadrioru pargis on tänavu vaatamiseks 17 valgusinstallatsiooni ning kolm -etendust. Festivali kunstilise juhi Argo Valdmaa sõnul pakub tänavune programm nii värskust kui ka üllatusmomente. "Oleme pannud rõhku sellele, et enamikul installatsioonidel oleks ka heliline kujundus. Proovime inimeste emotsiooni läbi heli võimendada," lausus ta.

Vihmase ilma korral soovitab Valdmaa külastajatel vihmavarjud koju jätta. "Minu soovitus on kaasa võtta vihmakeebid, sest vihmavarjud piiravad teiste külastajate vaatevälja," ütles Valdmaa.

Festival Valgus kõnnib toimub tänavu juba 19. korda Tallinnas Kadrioru pargis, tänavu on festivali teema on "Varjude kuma". "Valgus Kõnnib" toimub kuni 19. septembrini iga päev kell 20-23.