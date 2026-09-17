Pildid: Tallinna teletorni fuajees astuvad dialoogi Constantin Brancusi ja EKA noored skulptorid

Tallinna teletorni fuajees avati 15. septembril näitus "Mõõt ja mõte. Constantin Brâncuși ja EKA noorte skulptorite dialoog", mis asetab kolme Eesti Kunstiakadeemia noore skulptori teosed dialoogi maailmakuulsa Rumeenia skulptori monumentaalkunstist kõneleva plakatinäitusega.

Tallinna teletorni juhatuse liikme Kertu Saksa sõnul aitab näitus näha ka teletorni uue pilguga. "Teletorn on ühe Eesti olulisima sümbolasutusena ka ise kui 1980. aastate monumentaalkunstiteos. EKA noorte skulptorite ja Constantin Brâncuși dialoogi eksponeerimine toob esile ka selle, milline betoonarhitektuuripärl teletorn on."

Rumeenias sündinud ja suure osa elust Pariisis töötanud Constantin Brâncuși kuulub 20. sajandi mõjukaimate skulptorite hulka. Tema üheks erakordsemaks saavutuseks peetakse Târgu Jiu monumentaalansamblit, mis on pühendatud Esimeses maailmasõjas linna kaitsmisel langenute mälestusele. 2024. aastal kanti monumentaalansambel ka Unesco maailmapärandi nimekirja.

Näitusel, mis tähistab ühtlasi Constantin Brâncuși 150. sünniaastapäeva, on väljas ka Lotta Karoliina Räsäneni, Ivor Mikkeri ja Daniil Musesovsi teosed, mis kõnelevad juurtest, mütoloogiast ja vormiotsingustest.

"Lähtume mõttest, et teletorn kuulub meile kõigile. Soovime, et eri huvide ja taustaga inimesed leiaksid siia tee erinevatel põhjustel. Näitus loob kohtumispaiga tudengitele, ülikoolidele, kunstiarmastajatele ja neile, kes soovivad avastada Teletorni enda monumentaalset mõõdet," lisas Saks.

Näitus jääb Tallinna teletornis avatuks kuni oktoobri lõpuni.