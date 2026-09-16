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Galerii: Tallinnas avati Prantsuse fotograafi Jean-Louis Courtinat' näitus

Kunst
Prantsuse fotomeistri Jean-Louis Courtinat’ näitus
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25 pilti
Kunst

15. septembril avati Juhan Kuusi dokfoto keskuses Prantsuse fotograafi Jean-Louis Courtinat' näitus "See puudutab meid kõiki", kus on väljas ligi 80 fotot autori 1980. aastate sotsiaaldokumentaalsetest töödest kuni tänapäevani.

Üle neljakümne aasta on Courtinat pildistanud inimesi, kes jäävad sageli ühiskonna tähelepanu alt välja või kelle poole vaadates kipume pilku kõrvale pöörama: vähiravil lapsi, elu lõppu jõudnud inimesi, hooldajaid ja meditsiinitöötajaid, koduta ja vaesuses elavaid inimesi, hüljatud lapsi, vange ning pagulasi.

"See näitus ei räägi ainult neist, keda ühiskond kipub mitte märkama. See räägib meist kõigist, sest haavatavus ei ole erand, vaid osa inimeseks olemisest," ütlesid näituse kuraatorid Kristel Aimee Laur ja Toomas Järvet. "Me kõik oleme vajanud kellegi pilku, kätt või kohalolu. Courtinat' fotod asetavad küsimuse ka meie ette: kas märkame, kas pöörame pilgu ära või jääme? Ta ei palu meil pildistatud inimestele ülevalt alla kaasa tunda, vaid kutsub meid neis ära tundma midagi iseendast ja meie ühisest inimeseks olemisest. Lõpuks ei ole olemas neid ja meid – oleme ainult meie."

Jean-Louis Courtinat pälvis 1991. aastal maineka Prix Niépce'i ning 2025. aastal Visa pour l'Image'i festivalil kogu loomingu eest Visa d'or des Solidarités' auhinna. Ta osales Prantsusmaa kultuuriministeeriumi ja Bibliothèque nationale de France'i suures riiklikus fototellimusprojektis "Radioscopie de la France". Tema teosed kuuluvad muu hulgas Centre Pompidou, Bibliothèque nationale de France'i, Maison Européenne de la Photographie'i ja Musée Réattu kogudesse.

Prantsusmaa kultuuriministeerium on valinud Dokfoto Keskuse kureeritud näituse fotograafia 200. aastapäeva tähistavasse ametlikku programmi. Tegemist on ka ainsa rahvusvahelise juubeliprogrammi raames Eestis toimuva sündmusega.

Näitus "See puudutab meid kõiki" jääb Juhan Kuusi dokfoto keskuses avatuks kuni 3. jaanuarini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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