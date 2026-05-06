Galerii: Taani fotokunstniku näitusel näeb niiskuse loovust

Väljapaneku keskmes on 1970. aastatel Egiptuses, Türgis, Iraagis ja Süürias tehtud reisifotod, mis algselt lähtusid dokumentaal- ja reisifotode traditsioonist. Aastakümnete jooksul tekkinud niiskuskahjustused on lisanud tuhmuvatele kujutistele uusi tähenduslikke kihte ja poeesiat, mis annab ruumi erinevateks tõlgendusteks.

Näituse pealkiri lähtub Robert Louis Stevensoni mõttest "Pole olemas võõraid maid. Ainult rändaja on võõras". Rohlandi töödes nihkub võõra küsimus kujutatavalt vaatajale: võõras ei pruugi olla teine inimene või tundmatu paik, vaid see, kes vaatab – oma pilgu, teadmiste, eelarvamuste ja piiridega.

"Pilt ja foto näitavad kujutist, mis on sinust väljaspool. Nii ma mõtlesin, et kui see kahjustus tekkis, siis nii on. Sest kui sa maalid pilti, ei saa ka kontrollida asju, mis on väljaspool sinu käeulatust. Sa kas lepid sellega või heidad kõrvale. Sama valik oli mul nende piltidega," rääkis Rohland "Aktuaalsele kaamerale".

"Sest sisse tunginud hallitus, seened ja niiskus kõnetasid mind nii, et ma tegin neist 1998 väljatrükki. Ja ma nägin, et see mis juhtus, oli omal kombel looduse kingitus. Ja minul polnud võimet selle üle otsustada," lisas ta.

Näitus on avatud 9. augustini.