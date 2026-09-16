Prantsuse fotograaf Jean-Louis Courtinat: tehisaru avaldab fotograafiale suurt ohtu

15. septembril avati Tallinnas Juhan Kuusi dokfoto keskuse Prantsuse fotograafi Jean-Louis Courtinat' ülevaatenäitus "See puudutab meid kõiki". ERR-ile antud intervjuus ütles Courtinat, et tema jaoks on olnud alati kõige olulisem just see suhe, mis tal tekib inimestega, keda ta pildistab.

Mis teid fotograafina innustab?

Ma tahtsin alati teha oma eluga midagi erilist ning soovisin seejuures teisi inimesi aidata, plaanisin isegi tööd sotsiaaltöötajana, aga otsustasin fotograafia kasuks, mille abil saan samuti teisi inimesi toetada ja abiks olla.

Teie fotod on väga personaalsed ja isiklikud, aga kas on ka mingi piir, millest te ei soovi üle astuda? Kas teie jaoks on väga selge suhe fotograafi ja portreteeritava vahel?

Soovin fotograafina näidata inimeste muresid ja sotsiaalseid probleeme, aga esialgu ma ei teegi tegelikult pilte, vaid tutvun nendega, keda pildistada soovin, ning püüan mõista nende igapäevaelu ja raskuseid. Alles pärast seda, kui nad on mind omaks võtnud ja usaldavad mind, hakkan ma pildistama, et rääkida nende lugu.

Mis on ühe hea foto saladus?

Minu jaoks peab hea foto tekitama inimestes emotsioone. Küsimus on selles, kas fotograaf suudab enda pildiga anda edasi nende inimeste kogemusi, keda ta jäädvustab.

Nende 40 aasta jooksul, kui te olete fotograafina töötanud, on ka tehnoloogiline areng olnud väga kiire. Kas selle aja jooksul on fotograafide töö lihtsamaks muutunud?

Fotograafia on aastate jooksul väga palju muutunud: kui ma seda tööd alustasin, siis pidime olema väga valivad, kuna oli vaid piiratud hulk pilte, mis me teha saime. Nüüd on olukord hoopis teine, sest sul on võimalik teha korraga väga palju fotosid.

Samuti on muutnud fotograafiat väga tugevalt tehisaru tulek, sest fotograafid on vähehaaval kaotamas kontrolli selle üle, mis piltidest edasi saab: sa võid teha millestki pilti, aga seda võidakse kasutada hoopis teises kontekstis.

Kas te kardate tehisaru?

Jah, nagu ma juba mainisin, siis just fotograafia jaoks avaldab tehisaru väga suurt ohtu, sest autoriõiguste küsimus läheb väga keeruliseks, kuna igaüks võib sinu pilti kasutada ja muuta.

Aga enda fotode pärast ma liiga palju ei muretse, kuna mina keskendun sotsiaalfotograafiale, kuid ajakirjanike ja dokumentalistide jaoks on see kindlasti suur oht.

Mis teid ennast praegusel hetkel fotograafias kõige enam huvitab?

Minu jaoks on endiselt kõige olulisem just suhe nende inimestega, keda ma pildistan. Ma teen kõige endast oleneva, et seda inimlikku poolt ka enda piltides edasi anda.

Tallinnas on väljas ligi 80 pilti teie karjäärist. Kas me võime öelda, et see väljapanek annab ülevaate teie karjäärist?

See näitus esitleb kõike seda, mida ma olen oma karjääri jooksul teinud ja esitleb väärtuseid, mida olen soovinud enda loomingus edasi anda. Tahan tänada kindlasti kuraatoreid, kes on nii hea valiku kokku pannud, mul on väga suur rõõm Tallinnas avamisel kohal olla.