Otseülekanded tulemas: kunstnike liidu erakorraline oksjon

8., 9. ja 10. oktoobril toimub ARS kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus läheb enampakkumisele 162 teost. Kolme oksjonipäeva on võimalik otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaali vahendusel.

Enampakkumisele lähevad 103 EKLi kunstikogusse kuuluvat teost ja 59 värsket annetust Eesti kunstnikelt: maal, graafika, foto, joonistus, skulptuur ja tekstiil. Avapäevak keskendutakse graafikale ja fotole, teisel päeval maalile, skulptuurile, joonistustele ja tekstiilile ning viimasel päeval läheb enampakkumisele 50 maali, skulptuuri, joonistust ja tekstiili.

8. oktoobril algab oksjon kell 18.00, 9. oktoobril kell 18.00 ning 10. oktoobril kell 15.00. Pakkumisi tehakse nii saalis kohapeal, veebis kui ka telefoni teel. Veebi vahendusel on saanud töödele pakkumisi teha juba alates septembri keskpaigast.

Oksjonil müüdud teoste ostulepingusse on lisatud klausel, mis lubab neid ka edaspidi näitustel eksponeerida. EKLi kunstikogust müüdavate teoste autoritele makstakse 5 protsenti ja värskete annetuste autoritele 15 protsenti müügitulust.

Kunstnike liit korraldab oksjoni, et katta osaliselt finantspettusega tekkinud kahju. 15. mail 2026 avastas liit, et pangakontodelt oli kuritegeliku skeemi käigus välja kantud ligi 700 000 eurot.