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Jaan Elkeni maal püstitas elava kunstniku teose oksjonirekordi

Kunst
Jaan Elkeni
Jaan Elkeni "Juhikabiin" Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kunst

Eesti Kunstnike Liidu (EKL) toetusoksjoni reedene päev lõppes kogutuluga 786 400 eurot. Esimesel päeval müüdi 81 teost ja oksjonil oli 1400 pakkumist.

Esimese päeva maalide, skulptuuride ja tarbekunsti valikust müüdi kokku 26 teost kogusummas 561 000 eurot.

Oksjoni esimese päeva kõrgeima hinna saavutas Jaan Elkeni maal "Juhikabiin", mis müüdi 205 000 euroga. See on elava Eesti kunstniku teose kõigi aegade kõrgeim oksjonihind. Elkeni teos sai ka kõige rohkem pakkumisi, kokku 126.

Kunstituru eksperdi Tiina Määrmanni sõnul läks Jaan Elkeni "Juhikabiin" reede õhtul Eesti kunstituru ajalukku. "Kunagi varem ei ole elava Eesti kunstniku teos oksjonil nii kõrge hinnani küündinud," ütles Määrmann.

Maksumuselt järgmine oli Jüri Arraku maal "Arutelu looduskaitse teemal", mis müüdi 135 000 euroga. 

Graafika, foto ja joonistuste valikust müüdi kõik 56 teost kokku summas 225 400 eurot. Kõrgeima hinna saavutas Jüri Arraku teos "Tiiger" (1985), mis müüdi juba neljapäeval enne tehnilist tõrget 23 500 euroga. Teose alghind oli 1600 eurot. Evald Okase "Naised musta kassiga" sai kõige rohkem pakkumisi, kokku 49. 

EKO esindaja ja oksjoni läbiviija Reigo Kuivjõgi sõnul tegi Eesti Kunstnike Liidu kevadine kriis Eesti kunstile paradoksaalsel kombel teene. "Paljud inimesed avastasid, et kunst on põnev ja väga heade teoste omamine on võimalik. Pakkumisi tuli nii saalist kui ka veebist ning mitme teose hind tõusis alghinnast mitu korda kõrgemale. Selline huvi näitab, et kunst läheb eestlastele korda," lisas ta.

Toetusoksjon jätkub 10. oktoobril kell 15 ARSi kunstilinnakus (Pärnu mnt 154, Tallinn) ja veebis. Esimesena läheb oksjonile Flo Kasearu teos "Homne on seljas". Laupäeval on enampakkumisel veel 80 teost.

Oksjoni tulust saavad osa ka kunstnikud. Liidu kunstikogust müüdud teoste autoritele makstakse 5 protsenti haamrihinnast ning värskelt annetatud teoste autoritele 15 protsenti. Kuigi autoriõiguse seaduse järgi väheneb edasimüügitasu määr kallimate teoste puhul 3 protsendini, otsustas Eesti Kunstnike Liit siiski maksta oma kunstikogust müüdud teoste autoritele 5 protsenti olenemata haamrihinnast. 

Eesti Kunstnike Liit korraldab koos Eesti Kunstioksjonid OÜga kuni 10. oktoobrini erakorralise kunstioksjoni, kus läheb enampakkumisele 162 teost nii liidu kunstikogust kui ka kunstnike värskete annetuste hulgast, maalist ja graafikast fotode, skulptuursete objektide ja tekstiilikunstini. Oksjonile minevad teosed valis liit koos kunstiajaloolastest, kriitikutest ja kunstituru asjatundjatest koosneva ekspertkomisjoniga.

Oksjoni eesmärk on katta petuskeemiga tekitatud ligi 700 000 euro suurune varaline kahju. Teosed, mis oksjonivalikusse ei mahtunud, pannakse aasta lõpus EKLi galeriides eraldi näitusmüügile.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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