Kunstnike liidu toetusoksjoni katkemise põhjus oli suur koormus

Eesti Kunstioksjonid OÜ tehniline meeskond on neljapäevase tõrke põhjuse välja selgitanud ja kõrvaldanud ning süsteemi enne oksjoni jätkumist põhjalikult testinud. Oksjon jätkub reedel kell 18.00.

EKO juhatuse liikme Andres Veske sõnul tekkis tõrge EKO oksjonirakenduses. Esialgne kahtlus küberrünnakule kinnitust ei leidnud. Tõrke põhjustas oksjonikeskkonna erakordselt suur koormus, kuigi korraldajad olid suureks huviks valmistunud, ei pidanud üks osa oksjonirakendusest koormusele vastu. Zone'i poolt pakutav serveriteenus toimis tõrgeteta.

"Vabandame kõigi kunstihuviliste ees. Oleme tegelenud rikke põhjuse väljaselgitamisega ja kaasanud eksperte, et oksjonikeskkond peaks koormusele vastu. Leidsime tõrke põhjuse, parandasime selle ja testisime süsteemi põhjalikult," ütles Veske.

Kuna tehnilise tõrke tõttu ei pruukinud kõik pakkumised süsteemi jõuda või tehtud pakkumised võisid kustuda, palume kõigil oksjonikeskkonnas enda pakkumised üle kontrollida ja vajadusel pakkumised uuesti teha. See puudutab nii tava- kui ka automaatpakkumisi.

Neljapäevasel oksjonil müüdi üks teos, Jüri Arraku "Tiiger". EKO esindaja ja oksjoni läbiviija Reigo Kuivjõgi sõnul on ostjaga ühendust võetud ja alustatud tavapäraste müügidetailide täpsustamist.

9. oktoobril jätkub oksjon Jüri Arraku teosega "Mängud ümber puu" (1. päev, 2. teos) ja kestab kuni Viktor Karruse teoseni "Legend" (2. päev, 26. teos). Laupäevane oksjon algab kell 15 Flo Kasearu teosega "Homne on seljas" (2. päev 27. teos).

"On äärmiselt kahetsusväärne, et EKO oksjonikeskkond ei pidanud vastu. Suurt huvi me ootasime, kuid tehniline tõrge oli ebameeldiv üllatus. Oleme saanud oksjoni korraldajalt kinnituse, et oksjonikeskkond on parandatud ja testitud," ütles EKLi president Maarin Ektermann.

Oksjon toimub 9. ja 10. oktoobril ARS kunstilinnakus, oksjonit saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.