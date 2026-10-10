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Otse: kunstnike liidu erakorraline oksjon

Kunst
EKL toetusoksjoni näitus
EKL toetusoksjoni näitus Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Kunst

8., 9. ja 10. oktoobril toimub ARS kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu erakorraline kunstioksjon, kus läheb enampakkumisele 162 teost. Oksjonit saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Okjsonil lähevad enampakkumisele 103 EKLi kunstikogusse kuuluvat teost ja 59 värsket annetust Eesti kunstnikelt: maal, graafika, foto, joonistus, skulptuur ja tekstiil.

Oksjonil müüdud teoste ostulepingusse on lisatud klausel, mis lubab neid ka edaspidi näitustel eksponeerida. EKLi kunstikogust müüdavate teoste autoritele makstakse 5 protsenti ja värskete annetuste autoritele 15 protsenti müügitulust.

Kunstnike liit korraldab oksjoni, et katta osaliselt finantspettusega tekkinud kahju. 15. mail 2026 avastas liit, et pangakontodelt oli kuritegeliku skeemi käigus välja kantud ligi 700 000 eurot. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

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