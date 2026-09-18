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Galerii: kunstnike liidu toetusoksjoni näitus ARS kunstilinnakus

Kunst
EKL toetusoksjoni näitus
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35 pilti
Kunst

Reedel, 18. septembril avatakse Tallinnas ARS kunstilinnakus Eesti Kunstnike Liidu (EKL) toetusoksjoni teoseid tutvustav näitus, kus on eksponeeritud kõik 162 oksjonile tulevat teost.

EKL-i erakorralise teotusoksjoni teoste valik annab läbilõike Eesti kunstielust: kohtuvad lähiajaloo klassikud paljude kaasajal tegutsevate kunstnikega. Leidub nii monumentaalmaale, graafikat, fotokunsti, pronksskulptuuri ja tekstiili.

Oksjonile pannakse nii liidu kunstikogusse kuuluvad teosed kui ka kunstnikelt värskete annetustena saadud teosed.

"Oksjoniteoste valik on nagu Eesti Kunstnike Liit – kokku saavad erinevad põlvkonnad ja erinevad meediumid. Paljusus on see, mis teeb liidu eriliseks organisatsiooniks ning eriliseks kohtumispaigaks ka antud oksjoni," ütles EKL-i asepresident Tüüne-Kristin Vaikla.

Näitusel teevad ringkäike ka Jaanus Samma, Harry Liivrand, Lilian Hiob-Küttis, Elnara Taidre ja Eero Epner. Näitus on avatud 7. oktoobrini.

Oksjon toimub kolmel järjestikusel päeval – 8., 9. ja 10. oktoobril ARS kunstilinnakus Tallinnas. Neljapäeval kell 18 algaval oksjonil saab pakkumisi teha 56 graafika- ja fototeosele. Reedel kell 18 algaval enampakkumisel osalevad 56 ja laupäeval kell 15.00 algaval oksjonil 50 maali, skulptuuri, joonistust ja tekstiili. Oksjoni viib läbi Eesti Kunsti Oksjonid.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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