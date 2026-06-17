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Kunstnike liit võtab pettuse käigus kaotatud summa korvamiseks kuni 700 000 eurot laenu

Kunst
Kunstnike liidu ja politsei pressikonverents
Kunstnike liidu ja politsei pressikonverents Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Kunst

Kunstnike liidu volikogu kiitis heaks juhatuse ettepaneku kutsuda novembris kokku erakorraline suurkogu, kus valitakse liidule president ja asepresident kuni 2028. aasta aprillis toimuva korralise suurkoguni. Samuti andis volikogu loa alustada läbirääkimisi kuni 700 000 euro suuruse laenu võtmiseks.

Laenu tagatisena kasutatakse Hobusepea 2 hoonet, mille turuväärtus ületas 2014. aasta hindamise kohaselt laenusumma ligi viiekordselt, väärtuseks hinnati toona 3 140 000 eurot.

Laenu eesmärk on katta lähimate kuude kunstnikupalgad, loometoetused ning muud jooksvad kulud, mille vahendid finantspettuse käigus kaotati. Tagasimaksmiseks korraldab liit oksjoni, kus müüakse osa EKL-i kunstikogust. Samuti kaetakse võetud laen jooksvatest rendimaksetest ja muudest liidu jooksvatest tuludest ning volikogu arutab edasi ka liidule kuuluva kinnisvara realiseerimist.

8.–10. oktoobril ARS-is toimuvale oksjonile minevad teosed valib välja kunstiekspertidest koosnev töörühm ning kunstnikele ja nende pärijatele makstakse müügilt järelturuprotsenti 5 protsenti. Kogust ei müüda kõike, vaid igalt autorilt jäetakse alles vähemalt üks teos ning säilitatakse teosed, mis kõnelevad kunstnikest ja kunstielust. Oksjonile lisatakse ka praegu liidu toetuseks kunstnike poolt annetatud teoseid. 

Kunstnike liidu põhikirja kohaselt kutsub erakorralise suurkogu kokku juhatus, kui seda nõuavad liidu huvid ning toimunud sündmus on liidu jaoks suure ja pikaajalise mõjuga. Täpsem erakorralise suurkogu aeg selgub septembris, praegune juhatus jätkab kuni erakorralise suurkogu toimumiseni ning praegune volikogu jätkab kuni korralise suurkoguni, mis toimub aprillis 2028.

"Kuigi praeguse juhatuse mandaadi lõpuni on praegu kaks aastat, on liidul vaja taaskäivitust ka juhtimise tasemel. Juhi vastutus ei ole meie jaoks kunagi olnud positsioonist iga hinnaga kinnihoidmine, kuid kriisi akuutses faasis oleme pidanud oluliseks koostada kriisiplaan ja astuda samme liidu finantsstabiilsuse taastamiseks. Sügisel, kui kriisiplaan on hakanud juba tulemusi tooma, on õige aeg liikmetel otsustada, kellele usaldavad liidu edasise juhtimise," ütles EKL president Maarin Ektermann. 

Küsimusele, kas Ektermann plaanib ka ise novembris toimuval erakorralisel suurkogul uuesti kandideerida, vastas ta ERR-ile, et hetkel on ta täielikult pühendunud kriisiplaani elluviimisele. "Sellele kuulub kogu mu tähelepanu." 

Tänavu mais avastas kunstnike liit, et liidu pangakontodelt oli nädala jooksul kuritegeliku petuskeemi vahendusel välja kantud ligi 700 000 eurot. Kurjategijad said ligipääsu EKL-i pangakontodele ning viisid raha välja palgamaksete sildi all mitmesse välisriiki. Pettuse ohvriks langes liidu pearaamatupidaja, kellelt saadi pettuse teel kätte ka internetipangaga seotud ligipääsud. Lisaks liidu vahenditele kaotas petuskeemis pearaamatupidaja ka isiklikud säästud.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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