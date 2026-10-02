Art & Tonic galeriis saab tutvuda noorte Eesti kunstnike loominguga

Noore kunsti sügisoksjonile laekus kokku 400 tööd 203-lt noorelt, kuni 40 aastaselt kunstnikult.

"Me ikkagi hoiame kinni põhimõttest, et igal oksjonil oleks vähemalt kümme protsenti täiesti uusi tulijaid, et see sündmus ikkagi noore kunsti oksjoni ja uute talentide avastamise fenomeni endas edasi kannaks," ütles "Osta noort kunsti" korraldaja Reigo Kuivjõgi.

Kuivjõe sõnul on siiani leidnud ostja ligi 95 protsenti teostest.

"Kuna siia ikkagi pääseb iga neljas-viies teos, siis komisjon, kes selle valiku teeb, valib sealt loodetavasti tugevama veerandi välja ehk kunstihuviliste jaoks on mingisugune selektsioon juba tehtud. Kui kunstihuviline näeb mõnda teost mis väga meeldib, siis ta ei pea kõhklema, kas see tegelikult on ka hea ja sobiv teos," ütles Kuivjõgi.

"Aastast aastasse tekib selline tunne, et näitus justkui kasvab kogu aeg, iga kord on jälle parem, ning panen tähele, et on päris palju suuri teoseid, tundub, et rohkem kui varem," ütles kunstnik Henrik Hürden.

"Ma näen palju helgust ja professionaalsust. Tehnikad on nii erinevad, mingi stiil on tekkinud, ma näen neid, kes on siin mitu korda osalenud, neil on tekkinud oma nišš või oma puhas käekiri, hästi lahe on vaadata sellist asja," sõnas kunstnik Ahti Sepsivart.

Sepsivart osaleb noore kunsti oksjonil üheksandat korda ja siiani on kõik tema teosed leidnud ka omaniku.

"Üks on läinud alghinnaga, teised on kõik natuke kerkinud. Mõni on isegi mitu korda kerkinud, seda on alati huvitav jälgida," sõnas Sepsivart.

Mõistagi on alghinna seadmiseks igal noorel kunstnikul oma strateegia, ühe-eurone start on siiski jäänud pigem haruldaseks.

"Alguses mõtled materjalikulu ja enda aja peale, aga pigem panna madalam alghind, siis on võimalus seda oksjonil tõsta ja inimesed saavad pakkumisi teha," ütles kunstnik Johanna Mauer.

Paar tundi enne näituse avamist jõudis kohale sügisoksjoni viimane teos - Alo Valge "Seitsmes seeria". Valge käes on "Osta noort kunsti" senine hinnarekord – tema "Doomsday Blue" osteti 2024. aasta kevadoksjonil 20 500 eurose lõpphinnaga.

"Osta noort kunsti" sügisoksjon toimub 23. oktoobril. Teostega saab tutvuda ja eelpakkumisi teha ka ostanoortkunsti kodulehel.