Andra Orn: kunstniku väärtus ei teki enam ainult ajaloolise distantsi kaudu

Kuigi 2026. aasta kevadoksjonite hooaeg ei ole veel kaugeltki lõppenud, on kolm esimest suuremat oksjonit nüüdseks toimunud ning juba praegu hakkavad välja joonistuma teatavad muutused Eesti kunstiturul, kirjutab Andra Orn ülevaates kevadoksjonite esimestest signaalidest.

Vara oleks teha lõplikke järeldusi, kuid selline vahekokkuvõte võib aidata kogujatel, galeristidel kui ka kunstnikel paremini mõtestada, milliste autorite ja perioodide vastu huvi kasvab ning kuidas turg erinevatele kunstipositsioonidele reageerib.

Käesolev vahekokkuvõte keskendub toimunud Haus Galerii, Vaal Galerii ja Tartu Kunstioksjon 2026 tulemustele, samal ajal kui ees ootavad veel "Osta noort kunsti" oksjon ning Galerii Vernissage ja Allee Galerii kevadoksjonid.

Samas tuleb rõhutada, et kõik kevadised oksjonid ei toimi võrreldaval loogikal.

Erinevad oksjonid, erinevad turuloogikad

Analüüsi keskmes on eelkõige Haus Galerii 2026. aasta kevadoksjon kui Eesti ühe olulisema ja turgu enim mõjutava oksjonimaja tulemus. Just Hausi võib pidada kõige mõjusamaks võrdluspunktiks ka ees ootavatele Galerii Vernissage'i ja Allee Galerii kevadoksjonitele, mis tegutsevad sarnases hinnasegmendis ning osaliselt sama kollektsionääride ringi sees. Kuigi nende galeriide profiilid ja kuraatorlikud rõhuasetused on erinevad, toimivad kõik kolm Eesti oksjonituru peamiste hinnatasemete ja kollektsionääride huvi kujundajatena.

Tartu Kunstioksjon 2026, mis keskendub noortele ja elavatele kunstnikele ning värskele loomingule, ei ole otseselt võrreldav Hausi tüüpi klassikalise järelturuoksjoniga. Pigem sarnaneb see loogikalt rohkem noore kunsti oksjoniformaadile, kus eesmärk ei ole niivõrd kõrgete absoluutnumbrite saavutamine, vaid uute kunstnike turule toomine ja noore kogujaskonna aktiveerimine.

Toimunud Tartu Kunstioksjoni 90% müügimäär põhines suuresti teadlikult madalatel alghindadel ning värskel loomingul. Kui alghind on üks euro — nagu Edward von Lõnguse puhul — või 58 eurot, nagu Kadri Kalve teose puhul, on aktiivne pakkumine sisuliselt garanteeritud. Tegemist ei ole niivõrd klassikalise järelturu hinnaloogikaga, vaid teadliku strateegiaga tuua oksjonile uusi ostjaid ning muuta kaasaegse kunsti ostmine psühholoogiliselt kättesaadavamaks.

Tartu Kunstioksjoni korraldas Tartu Kunstnike Liit koostöös Art & Tonic Galleryga ning oksjoni viis läbi Reigo Kuivjõgi. Sama nimi seob ka 15. mail toimuva "Osta noort kunsti" oksjoniga, mida korraldab Art & Tonic eesmärgiga tutvustada noori kunstnikke ning pakkuda kunstivalikut nii kogenud kollektsionäärile kui ka esmasele kunstiostjale. Selles mõttes on Reigo Kuivjõgi kujunenud üheks olulisemaks noore kunsti oksjoniformaadi kujundajaks Eestis, sidudes omavahel Tartu kaasaegse kunsti välja ja laiemalt noore kunstikogumise kultuuri.

Vaal Galerii on viimastel aastatel liikunud järjest selgemalt kahe oksjonimudeli vahepealsesse tsooni. Kui varasemalt positsioneerus Vaal pigem Hausiga sarnases klassikalise Eesti kunsti ja modernismi segmendis, siis nüüd kaasatakse märksa aktiivsemalt ka nooremaid ja kaasaegseid autoreid. Just seetõttu on Vaal huvitav indikaator, kuidas turg reageerib kunstnikele, kes ei kuulu enam päris noore kunsti kategooriasse, kuid kelle positsioon ei ole veel täielikult kanoniseerunud.

Ka Siim Raie on varem tabavalt sõnastanud, et "Eesti kunstituru oksjonimaastikult on puudu noorte ja elavate klassikute vahele jääv oksjon". 2026. aasta kevade põhjal näibki, et just selline võiks olla Vaal Galerii kõige tugevam ja eristuvam positsioon Eesti turul — toimida sillana klassikalise oksjonituru ja kaasaegse kunsti vahel ajal, mil piir nende kahe segmendi vahel muutub järjest hägusamaks. Samas näitasid just Vaala tänavused tulemused, et sellise vahepealse segmendi ülesehitamine ei pruugi olla kiire ega lihtne protsess. Kui klassikalise kunsti turuloogika on Eestis juba aastakümnetega kinnistunud ning noore kunsti oksjonid toimivad teadlikult madalamate hinnatasemete kaudu, siis nende kahe vahele jääva kaasaegse kesksegmendi kujundamine vajab alles pikemat harjumist nii ostjate kui ka turu enda poolt.

Eesti oksjonituru uus struktuur

Kõigi oksjonimajade tänavusi suundumusi vaadates võib 2026. aasta kevadet pidada Eesti kunstiturul mitmes mõttes märgilise tähendusega hooajaks.

Esiteks näib olevat lõpule jõudnud struktuurimuutus, mis on kunstiväljal küpsenud juba aastaid — klassika ja kaasaegse kunsti range eraldamine hakkab kaduma praktiliselt kõigilt suurematelt oksjonimajadest korraga. Kui varem jagati oksjonid selgelt "vanemaks kunstiks", "moodsaks kunstiks" või tehnikapõhisteks blokkideks, siis nüüd asetatakse eri kümnendite autorid teadlikult samasse narratiivsesse ruumi. Haus teeb seda kirjanduslike peatükkide kaudu, Vaal järjest enam läbipõimunud sektsioonidega ning Vernissage on tänavu sõnastanud selle lausa otsese põhimõttena: "kunst on ajatu".

Teiseks tundub, et Eesti kunstiturg liigub küll taastumise suunas, kuid ei ole veel jõudnud tagasi varasemate rekordiaastate tasemele. Hausi kevadoksjoni 52% müügimäär on tugevam kui 2025. aasta esimese poole ettevaatlikum turg, millele viitas Siim Raie oma 2025. oksjoneid analüüsivas artiklis, kuid täielikust taastumisest on veel vara rääkida. Pigem viitab 2026. aasta kevad mõõdukale stabiliseerumisele olukorras, kus ostjad on jätkuvalt selektiivsed ning tugevad tulemused koonduvad väga kindlate nimede ümber.

Hausi kevadoksjoni tipuks kujunes Olev Subbi teos "Kauged metsad" (1988), mis tõusis 44 000 euro suuruselt alghinnalt 84 000 euro suuruse haamrihinnani. Tegemist oli Haus Galerii selle kevadoksjoni kõrgeima tulemusega, kuid Eesti turu kontekstis ei ole see siiski rekordiline number. Tulemus jääb alla Hausi viimaste aastate tippmüükidele 2023 ja 2025 aastatel, mis kinnitab varasemaid analüüse: turg on küll stabiliseerunud, kuid ei ole veel taastunud rekordaastate tasemele.

Hausi kõigi aegade rekordtulemus pärineb 2023. aastast, mil Konrad Mägi teos "Maastik" müüdi 401 000 euro eest. 2025. aasta kevadel sündis aga Hausi moodsa klassika hinnarekord, kui Tiit Pääsuke teos "Rahvariie III" tõusis 24 000 euro suuruselt alghinnalt 133 000 euro suuruse haamrihinnani.

Kolmandaks on eriti tähelepanuväärne kaasaegse kunsti järjest orgaanilisem integreerimine kõigi suuremate oksjonimajade struktuuri. Hausi puhul ilmneb see elavate kunstnike paigutamises samasse narratiivsesse välja klassikutega, Vaalas nooremate autorite teadlikumas kaasamises ning Vernissage'is klassika ja kaasaegse kunsti piiride teadlikus hajutamises.

Kui veel mõned aastad tagasi oli üsna selge, milline galerii tegeleb "klassikaga" ja milline "moodsa kunstiga", siis praegu liiguvad kõik suuremad oksjonimajad hübriidsema mudeli poole, kus samas kataloogis eksisteerivad kõrvuti nii sõjajärgne modernism, 1990-ndate maal kui ka täiesti värske kaasaegne kunst.

Ajaloolised põhitegijad

Kõige pikema järjepideva oksjoniajalooga tegijate hulka kuuluvad Haus Galerii, Vaal Galerii ning E-Kunstisalong. Haus rõhutab oma kodulehel, et korraldab kunstioksjoneid alates 1997. aastast ning nimetab end vanimaks järjepidevalt tegutsevaks oksjonimajaks Eestis. Samal ajal on E-Kunstisalong olnud aastakümneid oluline rollikandja just Tartu kunstituru ja klassikalise Eesti kunsti kollektsioneerimise hoidjana.

Galerii Vernissage ja Allee Galerii on põhitegijate seas nooremad tulijad. Allee galerii toob esile, et on tegutsenud üle 25 aasta, kuid tõeline läbimurre oksjoniturul toimus pärast kolimist uutesse ruumidesse, mille järel kujunes galeriist kiiresti üks edukamaid oksjonikorraldajaid Eestis. Vernissage rõhutab omalt poolt, et alustas kunstinäituste ja -oksjonite korraldamisega 2006. aastal ning positsioneeris end varakult kõrgema hinnaklassi ja tugevamate rekordtehingute kaudu.

Milline kunstioksjon teeb seekord rekordeid?

Haus hoiab oksjonitulemuste esikohta moodsa klassika segmendis Tiit Pääsukese "Rahvariie III" 133 000 euroga, mis müüdi 2025. aasta kevadel.

Allee Galerii on seevastu kujunenud selgelt Eesti kunstituru hinnarekordite lavaks — seal sündis nii Eesti oksjonituru absoluutrekord, kui Konrad Mägi teos müüdi 2023. aasta aprillis 473 000 euro eest, kui ka elavate kunstnike algne rekord, mille püstitas Miljard Kilk 86 100 euroga 2023. aasta sügisoksjonil. Samuti pärineb Alleest Eesti graafikaoksjonite rekord: Eduard Wiiralt teos "Põrgu" müüdi 2024. aasta kevadel 63 000 euro eest.

Galerii Vernissage domineerib aga tugevalt Villem Ormissoni ja Olev Subbi teoste osas. Vernissage'i senine rekord on Ormissoni "Pimeda portree", mis müüdi 2024. aasta sügisel 195 000 euro eest, samas kui Subbi "Via della Lungara" saavutas juba 2020. aasta kevadel 115 000 euro suuruse haamrihinna.

Just siin muutub huvitavaks võrdlus Vernissage'i varasemate tipptehingutega.

Vernissage'i seni suurimate müükide hulka kuulub näiteks samuti Subbi teos "Via della Lungara", mis tõusis 22 000 euro suuruselt alghinnalt 115 000 euro suuruse haamrihinnani. Veelgi suurema numbrina müüdi seal Villem Ormisson "Pimeda portree" 195 000 euro suuruse hinnaga. See tähendab, et kuigi Hausi tänavune Subbi tulemus oli väga tugev, näitab Eesti turg endiselt potentsiaali ka märksa kõrgemateks hinnatasemeteks.

Huvitaval kombel korduvad kõikide suuremate oksjonimajade tippresultaatides samad nimed: Konrad Mägi, Tiit Pääsuke ja Olev Subbi. Kuigi nad kuuluvad eri põlvkondadesse ja kunstiajaloolistesse kontekstidesse, toimivad nad Eesti kunstiturul omamoodi orientiiridena, mille järgi mõõdetakse kogu turu hinnataset ja kollektsionääride kindlustunnet.

Kas Eesti kunstiturg on stabiliseerumas — või lihtsalt ümber kujunemas?

Allee Galerii käimasoleval kevadoksjonil on Malle Leis teosele "Sandra ja Château de Tarascon" juba tehtud 99 000 euro suurune pakkumine, mis mõjub iseenesest märgilise signaalina veel enne oksjoni lõpptulemuste selgumist. Kui ka eesootavad tulemused — eriti Galerii Vernissage ja Allee Galerii kevadoksjonitel — kinnitavad sarnast hinnataset ja aktiivset pakkumishuvi, võib see hakata ümber lükkama viimase aasta ettevaatlikku hinnangut, et Eesti kunstiturg ei ole veel täielikult stabiliseerunud.

Üha selgemini paistab, et küsimus ei ole enam niivõrd turu üldises nõrkuses või tugevuses, vaid selles, millised teosed oksjonile jõuavad. Turu aktiivsus ei ole kadunud, vaid koondub järjest selgemalt väga tugevate nimede, haruldaste või muuseumikvaliteediga tööde ning läbimõeldud kuraatorivalikute ümber. Just teoste kvaliteet, provenients ja positsioneerimine määravad praegu rohkem kui kunagi varem, kas oksjon kujuneb keskpäraseks või rekordiliseks.

Primaarturu ja järelturu vaheline piir muutub järjest õhemaks. Kui varem jõudis kunstnik oksjonile alles siis, kui tema positsioon oli aastakümnetega kinnistunud, siis täna liiguvad elavad kunstnikud samaaegselt näitusevälja, digitaalsete infoplatvormide nagu NOBA.ac, institutsioonide ja oksjonituru vahel. Kunstniku väärtus ei teki enam ainult ajaloolise distantsi kaudu, vaid üha enam pideva nähtavuse, kuraatorliku konteksti ja kultuurilise resonantsi kaudu juba aktiivse loometegevuse ajal.