Pildid: Vaal galeriis avati grupinäitus "Paradiisi fantoom"

Grupinäitus "Paradiisi fantoom" vaatab kaasaegset seisundit, kus inimene kogeb ennast üha enam projektina, mida tuleb pidevalt arendada, täiustada ja ümber kujundada. Filosoof Byung-Chul Han on kirjeldanud tänapäeva inimest kui iseennast ekspluateerivat olendit, kelle kujuteldav vabadus avaldub enesehalduse, kontrolli ja lõputu optimeerimise kaudu. Ambivalentsust, leina, kaotust, segadust või paigalseisu käsitletakse probleemidena, mis vajavad lahendamist, korrigeerimist või ületamist.

Ingmar Järve, Anna Mari Liivranna, Martin Lutsu, Angela Maasalu, Ivor Mikkeri, Liisa Nurkliku ja Johanna Ulfsaki teosed lähenevad sellele nähtusele käsitledes enesekujundamise, manosfääri, keha, iha, fantaasia ning süsteemse kontrolli suhteid.

Näituse pealkiri ja teemad on kaasa võetud Franco "Bifo" Berardi esseest, kus ta muuhulgas meenutab ka Brian de Palma filmi "Paradiisi fantoom", ning käsitleb kujutlusi paremast, tervemast ja terviklikumast elust, mis jääb neoliberaalse korra all elavale inimesele alati kättesaamatuks. Paradiisi fantoom osutab sellele, kuidas eneseareng, -distsipliin, keha ja sotsiaalsed harjumused on seotud moraali, tootlikkuse ning varjatud allutamise vormidega.

"Paradiisi fantoom" jääb Vaal galeriis avatuks kuni 4. juulini.