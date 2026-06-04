Andra Orn: kes moodustavad Eesti oksjonituru kullafondi?

Kõige kõnekam ei ole siiski üksikute rekordmüükide suurus, vaid see, milliste kunstnike ümber kujuneb püsiv nõudlus, kirjutas Andra Orn kevadoksjonite tulemuste ülevaates.

Kui Eesti kunstituru aastakäibeks hinnatakse ligikaudu 18–20 miljonit eurot, siis oksjonid moodustavad sellest märkimisväärse osa. Selle kevade oksjonid tõid tänavu kokku ligi 3 miljoni euro eest kunstimüüke, kuid rekordmüükidest kõnekam on vaadata, milliste kunstnike ümber koondub Eesti kunstiturul raha, tähelepanu ja usaldus.

Oksjonid annavad hea ülevaate Eesti kunstiturust ning selle hetke eelistustest. Huvitav on näha, millised kunstnikud jõuavad järjepidevalt müüki, kelle teoste pärast ollakse valmis konkureerima ning millised nimed suudavad säilitada väärtust ka muutuvates majandusoludes.

2026. aasta kevadoksjonid näitasid korraga mitut olulist suundumust. Sõjaeelne klassika püsib jätkuvalt turu vundamendina, kuid järjest tugevamalt annavad tooni ka 1970.–1980. aastate kunstnikud ning üha nähtavamaks muutuvad elavad autorid. Kõige olulisem küsimus ei ole seega mitte see, milline teos müüdi kõige kallimalt, vaid milliste kunstnike vastu on kujunenud püsiv usaldus.

Millised oksjonimajad olid edukaimad?

Võrdlusse võetud viie suurema Eesti järelturuoksjoni – Haus Galerii, Vaal Galerii, E-Kunstisalongi, Allee Galerii ja Galerii Vernissage'i –müüdi 2026. aasta kevadoksjonitel kunsti kokku ligi 3 miljoni euro eest. Haamrihindade kogusumma ulatus 2,97 miljoni euroni, millele lisanduvad ostjate tasutud oksjonitasud.

Analüüs põhineb oksjonimajade kodulehtedel avaldatud tulemustel vahetult pärast oksjonite lõppemist. Hiljem lisandunud müüke, broneeringuid ja andmeuuendusi ei ole arvesse võetud.

Kõige tugevama tulemuse tegi tänavu Allee Galerii, mis ühendas korraga suure mahu, kõrge müügimäära ja hooaja mitu suurimat müüki. Allee Galerii kevadoksjonile jõudis 235 teost – rohkem kui ühelgi teisel Eesti oksjonimajal sel hooajal. Neist leidis ostja 173 ehk 74 protsenti, mis oli ühtlasi kevade kõrgeim müügimäär. Haamrihindade kogusumma ulatus 1,23 miljoni euroni, moodustades ligikaudu 41 protsenti kogu analüüsitud kevadoksjonite käibest.

Tugeva teise tasandi moodustasid Galerii Vernissage ja Haus Galerii. Vernissage'i oksjonite kogukäive ulatus 844 100 euroni ning müügimäär 57 protsendini. Haus Galerii haamrihindade kogusumma oli 716 650 eurot. Kuigi Haus müüs absoluutarvudes rohkem teoseid, jäi müügimäär 52 protsendi juurde.

Vaal ja E-Kunstisalong otsivad oma kohta

Vaal Galerii ja E-Kunstisalong esindavad kevadoksjonite väiksemat segmenti. Vaal Galerii müügimääraks kujunes 34 protsenti ning E-Kunstisalongil 45 protsenti.

Kuigi nende käive jäi kolme suurima tegija omast märkimisväärselt väiksemaks, täidavad mõlemad Eesti kunstiturul olulist rolli. E-Kunstisalong on jätkuvalt tugevalt seotud Tartu kollektsionääride ringiga ning tegutseb stabiilselt oma väljakujunenud nišis. Vaal Galerii seevastu näib otsivat järjest teadlikumalt positsiooni klassikalise oksjonituru ja kaasaegse kunsti vahel, tuues müüki nii kunstiklassikat kui ka uuemat loomingut.

Selline jaotus peegeldab hästi Eesti kunstituru praegust ülesehitust: turgu veavad küll mõned suuremad oksjonimajad, kuid olulist rolli mängivad ka väiksemad tegijad, kes kujundavad kollektsionääride eelistusi ning toovad turule uusi kunstnikke ja teoseid.

Kevadoksjonite kallimad teosed

Hooaja kõrgeima hinnaga müükide hulka kuulusid Adamson-Ericu "Sirelid" ja Malle Leisi "Sandra ja Château de Tarascon", mis mõlemad saavutasid 100 000 euro suuruse haamrihinna. Kui Adamson-Ericu teose puhul sobitub selline hinnatase Eesti kunstituru väljakujunenud tippsegmenti, siis Malle Leisi tulemus mõjub märksa erandlikumalt.

Leisi tulemust ei tasu vaadata ainult hinnarekordina. Pigem näitab see, kui suure tähtsusega võivad turul olla kunstniku üksikud tippteosed. "Sandra ja Château de Tarascon" kuulub Leisi loomingu olulisemate tööde hulka ning on olnud eksponeeritud ka Baltimaade kunstiajalugu käsitlenud näitusel "Raamidest välja: Leis, Tabaka, Rožanskaitė", mida esitleti lisaks Tallinnale ka Vilniuses ja Riias. Selliste teoste väärtust ei kujunda üksnes autori nimi, vaid ka nende koht kunstiajaloos, näituseajalugu ja kultuuriline tähendus.

Kolmandale kohale jõudis Olev Subbi teos "Kauged metsad", mille hind tõusis 44 000 eurolt 84 000 euroni. Tegemist oli ühe suurima hinnakasvuga kevade kallimate müükide seas ning tulemusega, mis kinnitab Subbi jätkuvalt väga tugevat positsiooni Eesti kunstituru tipus.

Oksjonimajade usaldusindeks: milliste nimede ümber Eesti kunstiturg pöörleb?

Üks huvitavamaid küsimusi on, milliste kunstnike teoseid oksjonimajad müüki valivad. Oksjonile jõuavad enamasti autorid, kelle loomingu puhul nähakse potentsiaali mitte ainult müügiks, vaid ka ostjatevahelise konkurentsi tekkeks. Seetõttu võib seda nimekirja vaadata omamoodi Eesti kunstituru usaldusindeksina – see näitab, milliste kunstnike vastu valitseb turul kõige suurem ja järjepidevam usaldus.

Edetabeli tipus domineerib jätkuvalt Eduard Wiiralt, kelle loomingust jõudis viie suurema oksjonimaja kataloogidesse koguni 28 teost. Neist müüdi 21 ehk 75 protsenti ning haamrihindade kogusumma ulatus 219 100 euroni.

Wiiraltile järgnesid Kaljo Põllu (20 teost), Evald Okas (19), Malle Leis (19) ja Jüri Arrak (17). Esikümnesse mahtusid veel Leonhard Lapin, Richard Uutmaa, Valdur Ohakas, Endel Kõks ja Alo Hoidre.

Kõnekas on see, et selles nimekirjas kohtuvad väga erinevad põlvkonnad. Sõjaeelne klassika, sõjajärgne modernism ja hilisem kunst elavad oksjoniturul kõrvuti. Wiiralt, Põllu, Okas, Leis, Arrak ja Uutmaa ei esinda enam üksikuid õnnestunud müüke, vaid kunstnikke, kelle looming liigub aktiivselt kogu turu ulatuses ning kelle vastu tunnevad huvi nii kollektsionäärid kui ka investorid.

Samas paistavad silma ka kunstnikud, kelle puhul ostjate huvi on olnud erakordselt järjepidev. Nii Richard Sagritsa kui ka Toomas Vindi kõik müüki jõudnud teosed leidsid ostja, andes mõlemale 100-protsendilise müügimäära. Eriti tähelepanuväärne on Toomas Vindi tulemus, kelle seitse müüdud teost kogusid kokku enam kui 80 000 eurot.

Wiiralt kui Eesti kunstituru kullastandard

Kõige suurema haamrihindade kogusumma saavutas taas Eduard Wiiralt. 28 müüki jõudnud teosest leidis ostja 21 ning nende koguväärtus ulatus 219 100 euroni. Kevade suurimate müükide hulka kuulusid "Kabaree", "Lamav tiiger" ja "Mon Paris", mis kõik saavutasid märkimisväärse hinnatõusu. Suurima absoluutse hinnakasvu saavutas "Kabaree", mille hind tõusis Allee Galerii oksjonil 20 000 eurolt 61 500 euroni ehk 41 500 euro võrra.

See kinnitab, et Wiiralt ei ole Eesti kunstiturul ainult ajalooliselt oluline nimi, vaid üks väheseid kunstnikke, kelle puhul kohtuvad samaaegselt kõrged hinnad, suur nõudlus ja järjepidev hinnakasv. Ligi sajand pärast nende loomist toimivad Wiiralti teosed Eesti kunstiturul omamoodi kullastandardina.

Eesti graafikakunsti eriline staatus

Wiiralti edu juhib tähelepanu ka ühele Eesti kunstituru eripärale. Rahvusvahelisel kunstiturul käsitletakse graafikat sageli eraldi kogumisvaldkonnana, mis jääb väärtuselt ja tähelepanult maalikunsti varju. Ka selliste maailmakuulsate autorite nagu Salvador Dalí, Joan Miró või Pablo Picasso puhul nähakse graafikat sageli võimalusena siseneda kunstniku loomingusse väiksema investeeringuga kui maalide puhul.

Eestis on olukord mõnevõrra teistsugune. Enim müüdud ja enim käivet toonud kunstnike hulka kuuluvad järjepidevalt just graafikaga seotud autorid ning graafikat käsitletakse tugeva iseseisva kogumisvaldkonnana. Selle traditsiooni juured ulatuvad Eesti kunstiajaloo keskmesse ning selle sümboolseks keskpunktiks on Eduard Wiiralt.

Wiiralti mõju ulatub kaugele väljapoole tema enda turutulemusi. Mitme põlvkonna Eesti graafikud on pidanud end tema pärandi suhtes määratlema ning just Wiiralti kaudu on Eesti graafika saavutanud rahvusvahelise nähtavuse. Ka tänased tugevad tulemused Kaljo Põllu, Leonhard Lapini, Alo Hoidre ja teiste Eesti graafikute puhul toetuvad osaliselt sellele ajaloolisele vundamendile.

Kaljo Põllu tugev positsioon

Seda tausta arvestades ei ole juhuslik ka Kaljo Põllu tugev esinemine kevadoksjonitel. Põllu kuulub Eesti sõjajärgse kunstiuuenduse kesksete autorite hulka ning tema mütoloogiliste ja rahvusliku identiteediga seotud sarjade populaarsus peegeldub selgelt ka tänases kunstiturus.

Enim müüki jõudnud kunstnike edetabelis paiknes ta 20 teosega teisel kohal ning oli üks väheseid autoreid, kelle nimi kordus järjepidevalt nii suurimate protsentuaalsete kui ka absoluutsete hinnatõusude seas. See viitab laiapõhjalisele huvile kogu tema loomingu vastu, mitte üksnes üksikute teoste edule.

Eriti silmapaistvad olid "Kõikehõlmav Jumala keha", mille hinnatõus ulatus 486 protsendini, ning "Maa õnnistamine", mille hind kasvas 384 protsenti. Kevadoksjonite põhjal võib Põllut pidada üheks Eesti kunstituru stabiilsemaks ja nõutumaks nimeks.

Sõjajärgse klassika tugevust kinnitab ka Evald Okase tulemus. Tema 19 müüki jõudnud teosest leidis ostja 15 ning haamrihindade kogusumma ulatus üle 70 000 euro. See näitab, et sõjajärgse Eesti kunsti klassikute vastu püsib kollektsionääride huvi jätkuvalt tugev.

Kevade suurim võitja: Malle Leis

Kui 2026. aasta kevadoksjonitele otsida ühte sümboolset võitjat, siis on selleks tõenäoliselt Malle Leis, kes kuulub 1960.–1970. aastatel esile kerkinud kunstnike põlvkonda. Tema teoseid jõudis oksjonitele 19 ning nende haamrihindade kogusumma ulatus ligi 160 000 euroni.

Veelgi olulisem kui üksik rekordmüük on aga Leisi järjepidevus. Ta kuulub väheste kunstnike hulka, kelle teoseid jõuab oksjonitele regulaarselt, kelle tööd leiavad ostja ning kelle hinnatase on viimastel aastatel liikunud selges tõusutrendis.

Pärast aastaid kestnud järjekindlat hinnakasvu võib öelda, et Malle Leis kuulub nüüd Eesti oksjonituru kõige tugevamate nimede hulka. "Sandra ja Château de Tarasconi" 100 000 euro suurune tulemus asetub samasse arengujoonde tema eakaaslase Tiit Pääsukese viimaste aastate rekordmüükidega ning kinnitab, et 1960.–1970. aastatel esile kerkinud kunstnike põlvkond on Eesti kunstituru üks tugevamaid ja nõutumaid segmente.

Heitti Polli üllatav tõus

Kevade üheks suurimaks üllatajaks võib pidada Heitti Pollit. Müüki jõudis vaid kuus teost, kuid neist viis leidsid ostja ning haamrihindade kogusumma ulatus 118 000 euroni. Kolm Polli teost jõudsid hooaja kahekümne kalleima müügi sekka ning paistsid silma ka suurimate hinnatõusude poolest. Kõrgeimaks tulemuseks kujunes Vernissage'i oksjonil müüdud "Kased", mille hind tõusis 12 000 eurolt 45 000 euroni. Sellele järgnesid "Tallinna sadam" 31 000 euro ja "Tallinn" 26 000 euroga.

Erinevalt Malle Leisist, Tiit Pääsukesest või Jüri Arrakust ei ole Heitti Polli nimi seni kuulunud Eesti oksjonituru kõige kindlamate tippnimede hulka. Tänavused tulemused viitavad siiski selgele huvi kasvule ning võimalikule turu ümberhindamisele. Kas tegemist on püsiva trendi või üksikute tugevate ostjate mõjuga, näitavad juba järgmiste hooaegade oksjonid.

1970.–1980. aastate kunsti tõus

Ajastute lõikes osutus kõige edukamaks endiselt sõjaeelne klassika. 1930. aastatest pärines 41 müüki jõudnud teost, millest ostja leidis 29 ehk 70,7 protsenti. Nende teoste kogukäive ulatus enam kui 380 000 euroni ning keskmine müügihind ligi 13 000 euroni. Kõrge müügimäär, tugev hinnatase ja järjepidev nõudlus kinnitavad, et sõjaeelne klassika moodustab jätkuvalt Eesti kunstituru vundamendi.

Kevadoksjonitelt joonistus aga välja veel üks oluline suundumus. Kui veel kümmekond aastat tagasi kuulusid kõige kallimad müügid peaaegu eranditult sõjaeelsele klassikale ja modernismi suurkujudele, siis nüüd koondub üha rohkem tähelepanu 1970.–1980. aastate kunstile. Mitmed hooaja tugevamad tulemused pärinesid just sellest perioodist – nende hulgas juba mainitud Malle Leisi, Kaljo Põllu, Olev Subbi, Heitti Polli, Tiit Pääsukese ja Jüri Arraku teosed.

See viitab, et 1970.–1980. aastate Eesti kunst on kujunenud üheks Eesti kunstituru kõige ihaldusväärsemaks segmendiks. Kui sõjaeelne klassika pakub kollektsionääridele stabiilsust, siis sellest perioodist pärinev kunst näib olevat valdkond, kus toimub praegu kõige aktiivsem väärtuste ümberhindamine.

Kõige suurema ostjate huvi osaliseks osutusid aga 2020. aastatel valminud teosed, millest leidis ostja ligikaudu kaks kolmandikku. See kinnitab kevadoksjonite veel üht olulist järeldust: elavate kunstnike vastu tuntakse järjest suuremat huvi ning kaasaegne kunst on muutumas Eesti kunstituru järjest olulisemaks osaks.

Suurimate hinnatõusude seas leidus samuti mitmeid tähelepanuväärseid kaasaegse kunsti näiteid. Vernissage'i oksjonil tõusis Henrik Hürdeni 2026. aastal valminud teos "Pühapaik nurjatutele" 2400 eurolt 22 000 euroni ehk koguni 817 protsenti. Tugevaid tulemusi näitasid ka Indrek Aava, Andro Kööp, Marko Mäetamm ja Toomas Vint. See viitab, et elavate kunstnike teosed ei kogu enam tähelepanu üksnes protsentuaalsete hinnatõusude kaudu, vaid suudavad konkureerida ka märkimisväärsete müügisummade poolest.

Mida kevadoksjonid tegelikult näitasid?

2026. aasta kevadoksjonid kinnitasid, et Eesti kunstiturg ei jagune enam nii selgelt klassikaks ja kaasaegseks kunstiks nagu veel kümmekond aastat tagasi. Sõjaeelne klassika püsib jätkuvalt turu kõige stabiilsema vundamendina, kuid üha enam tähelepanu koondub ka 1970.–1980. aastate kunstile ning järjest tugevamalt annavad endast märku kaasaegsed autorid. Kui klassika pakub turule stabiilsust, siis just neis segmentides toimub praegu kõige aktiivsem väärtuste ümberhindamine ning sealt võivad tulla ka järgmiste aastate olulisemad hinnarekordid.

Kõige kõnekam ei ole siiski üksikute rekordmüükide suurus, vaid see, milliste kunstnike ümber kujuneb püsiv nõudlus. Kevade tulemused näitavad, et kollektsionäärid otsivad üha enam kunstnikke, kelle loomingul on lisaks kunstilisele kvaliteedile ka tugev koht Eesti kunstiloos ja kultuurimälus.

* Artikli andmete koondamisel kasutatud Claude'i (Anthropic)