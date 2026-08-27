Adamson-Ericu stipendiumi pälvis Nele Kurvits

Stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada kujutava kunsti, tarbekunsti ja disaini valdkonnas tegutsevaid Eesti noori. Sel aastal pälvis 3000-eurose toetuse Nele Kurvits.

Kurvits on omandanud bakalaureusekraadi Eesti Kunstiakadeemias ning õpib praegu sealsamas taidestuudiumi magistriõppekaval. Ta on end erialaselt täiendanud Belgias, Jaapanis, Iisraelis ja mitmel pool mujal. Viimastel aastatel on Kurvits töötanud peamiselt tekstiili ja keraamikaga.

Žürii tõstis esile ka Kurvitsa põhjalikku lähenemist materjalide ja tehnoloogiate ajaloole. Arhailiste kunstipraktikate kasutamine võimaldab Kurvitsal olla ressursisäästlik ja lugupidav nii keskkonna kui meie kultuuriloo vastu. "Samal ajal peegeldab tema looming kriitilist hoiakut tänapäevase pinnapealsuse kultuuri vastu, kutsudes inimesi ümber mõtestama oma suhet aja, töö ja loodusega," rõhutas žürii.

Stipendiumi annab välja Eesti Kunstimuuseum koostöös Eesti Kunstimuuseumi Kunstisõprade Seltsiga. Stipendiumi võisid taotleda kõik Eestis või välismaal magistri- või doktorikraadi omandavad Eesti kodakondsusega kunstitudengid.

Alates 2012. aastast on stipendiumi pälvinud Sylvia-Johanna Annus (2012), Ulla Juske (2013), Ats Nukki (2014), kunstnike kollektiiv Rundum (2015), Juss Heinsalu (2016), Anna Kaarma (2017), Darja Popolitova (2018), Ruudu Ulas (2019), Johannes Luik (2020), Maryliis Teinfeldt-Grins (2021), Taavi Teevet (2022), Gerda Hansen (2023), Hannah Segerkrantz (2024) ja Katariin Mudist (2025).