X!

Johannes Tralla läheb erisaates külla kuuele Eesti disainerile

Kunst
Kuus vaadet disainile
Kuus vaadet disainile Autor/allikas: kuvatõmmis
Kunst

3. septembril on ETV eetris erisaade "Kuus vaadet disainile", kus Johannes tralla läheb külla kuuele eesti disainerile, kes tegutsevad nii kodumaal kui rahvusvahelisel disainiväljal.

Kuus Eesti disainerit näitavad, kui erinev võib olla ühe graafilise disaineri töö: plakatitest ja pakenditest, tossudest ja plaadiümbristest kirjatüüpide loomiseni. Raamatute köitmisest, õpetamise ja kirjastamiseni. Lisaks avab "Kuus vaadet disainile", kuidas üks Amsterdami kunstikool on aidanud avardada terve põlvkonna arusaama graafilisest disainist ja kuidas see kõik on ka Eesti disainiõpet muutnud. Saade on valminud koostöös Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumiga.

Berliinis kohtub Tralla Anton Koovitiga, kes on loonud kirjatüübi nii legendaarsele Balenciagale kui ameeriklaste telešketsishowle Saturday Night Live. Eestis tervitavad tema loodud tähed meid nii lennujaamas kui Rahvusraamatukogu fassaadil. Koovit  tutvustab mõtteprotsessi kirjatüübi loomise taga ning avab oma tähedisaineriks kujunemise teekonda. 

Amsterdamis tegutsev vabakutseline graafiline disainer Laura Pappa kujundab nii raamatuid, kodulehti kui projektiruume. Pappa peab oma töös oluliseks eelkõige "miks" küsimust ja seda,  kuidas mõista autorit, tema materjali ja inimesi, kellele lõpptulemus on mõeldud. Ka oma tudengeid Eesti Kunstiakadeemias õpetab Laura mõtlema ka selliste küsimuste üle, mida esmapilgul ei peeta üldse disaini osaks. 

Jan Tomsoni üks olulisemaid töid on Eesti brändi loomine. Tema disaini näeme nii oma ID-kaartidel kui passides. Jani käe alt on samas tulnud ka näiteks Noep Distillery džinnipudelid ning hulgaliselt plaadikujundusi. Tomson töötab õpetajana Amsterdamis Gerrit Rietveldi akadeemias ning peab oluliseks oskust mõelda väljaspool etteantud reegleid ning otsida ratsionaalse kõrvale absurdi ja teisi võimalikke vaatenurki.

Jaan Evarti kujundatud on suurem osa kaasaegset tantsu- ja etenduskunsti vaatama kutsuvast materjalist linnaruumis. Tema koostöö Kanuti Gildi Saaliga on kestnud juba aastaid. Jaan jagab end Amsterdami ja Tallinna vahel ning teeb koostööd erinevate kunstnikega ka välismaal .

Ott Metusala vaatab disaini ka läbi ajaloo ja säilitamise prisma, tuues tähelepanu alla varasemad kujundused ning küsimuse, kuidas neid tänapäeval uuesti mõtestada. Erilise hoolega uurib ta täna Estoplasti toodangut, kus töötas disainerina ka tema vanaema. Amsterdamis Gerrit Rietveldi akadeemia köitekojas töötades on tema eriliseks huviks ka kõik raamatutega seonduv. 

Rietveldi akadeemia õppejõud  Elisabeth Klement avab graafilise disaini seoseid ühiskonna, identiteedi ja võimuga ning näitab, et isegi näiliselt väikesed kujundusotsused võivad olla seotud palju suuremate küsimustega. Lisaks peab Klement Amsterdamis raamatupoodi ja kujundab maailmakuulsat nüüdiskunstiajakirja Metropolis M.

"Kuus vaadet disainile" on ETV eetris 3. septembril kell 20.00. Saatejuht Johannes Tralla, idee autor Sandra Nuut-Biasin, režissöör Märten Vaher, toimetaja Heleri All, produtsent Kädi Rammula.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

UUS HOOAEG

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

Lavakast lavale

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

16:54

ETV-s alustab saatesari "Uus arhitektuur"

16:01

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

14:50

Fotografiskas avatakse Ameerika argipäeva jäädvustanud lapsehoidja näitus

14:10

Johannes Tralla läheb erisaates külla kuuele Eesti disainerile

14:02

Galerii: Veneetsia filmifestival avati Clooney elutööpreemia ja Boyle'i uue filmiga

11:22

Kultuurkapital tunnustas kooliaasta alguses Eesti muusikaõpetajaid

11:09

Korfest tähistab Eesti koreograafia kõrghariduse 50. aastapäeva

11:02

Ansambel U: alustab uut hooaega kahe esiettekandega

10:33

Pimedate Ööde filmifestivali fookuses on tänavu Balti kino

10:27

Ivo Lille: BFM-il on potentsiaal olla ka rahvusvaheline arvamusliider

NÄDALA ALBUM

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

02.09

Tõru Kannimäe peaosast Bolti-filmis: päris inimese mängimine on suur väljakutse

02.09

Arvustus. "Raim": kibuvitsaõis ja viimne valss Pärnus

02.09

Kultuuri kiirkursus | Jim Ashilevi, "GTA VI" ja Ridley Scott

02.09

Vunš lavastusest "Ma tahan uskuda": "Rannamaja" vaatasime hoolega ja mitu korda

14:10

Johannes Tralla läheb erisaates külla kuuele Eesti disainerile

14:02

Galerii: Veneetsia filmifestival avati Clooney elutööpreemia ja Boyle'i uue filmiga

01.09

Pille-Riin Purje teatrikommentaar: tagasivaade suveteatrile 2026

02.09

Jürgen Rooste: noortele kirjanduse huvitavaks tegemise nimel tuleb palju võidelda

01.09

Marta Vaarik: kõik saame aidata, kui ei vaata noortele ülevalt alla

31.08

Mari-Liis Lill: võtan omaks, et olen moraliseeriv ja kavatsen edasi moraliseerida

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo