Johannes Tralla läheb erisaates külla kuuele Eesti disainerile

3. septembril on ETV eetris erisaade "Kuus vaadet disainile", kus Johannes tralla läheb külla kuuele eesti disainerile, kes tegutsevad nii kodumaal kui rahvusvahelisel disainiväljal.

Kuus Eesti disainerit näitavad, kui erinev võib olla ühe graafilise disaineri töö: plakatitest ja pakenditest, tossudest ja plaadiümbristest kirjatüüpide loomiseni. Raamatute köitmisest, õpetamise ja kirjastamiseni. Lisaks avab "Kuus vaadet disainile", kuidas üks Amsterdami kunstikool on aidanud avardada terve põlvkonna arusaama graafilisest disainist ja kuidas see kõik on ka Eesti disainiõpet muutnud. Saade on valminud koostöös Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumiga.

Berliinis kohtub Tralla Anton Koovitiga, kes on loonud kirjatüübi nii legendaarsele Balenciagale kui ameeriklaste telešketsishowle Saturday Night Live. Eestis tervitavad tema loodud tähed meid nii lennujaamas kui Rahvusraamatukogu fassaadil. Koovit tutvustab mõtteprotsessi kirjatüübi loomise taga ning avab oma tähedisaineriks kujunemise teekonda.

Amsterdamis tegutsev vabakutseline graafiline disainer Laura Pappa kujundab nii raamatuid, kodulehti kui projektiruume. Pappa peab oma töös oluliseks eelkõige "miks" küsimust ja seda, kuidas mõista autorit, tema materjali ja inimesi, kellele lõpptulemus on mõeldud. Ka oma tudengeid Eesti Kunstiakadeemias õpetab Laura mõtlema ka selliste küsimuste üle, mida esmapilgul ei peeta üldse disaini osaks.

Jan Tomsoni üks olulisemaid töid on Eesti brändi loomine. Tema disaini näeme nii oma ID-kaartidel kui passides. Jani käe alt on samas tulnud ka näiteks Noep Distillery džinnipudelid ning hulgaliselt plaadikujundusi. Tomson töötab õpetajana Amsterdamis Gerrit Rietveldi akadeemias ning peab oluliseks oskust mõelda väljaspool etteantud reegleid ning otsida ratsionaalse kõrvale absurdi ja teisi võimalikke vaatenurki.

Jaan Evarti kujundatud on suurem osa kaasaegset tantsu- ja etenduskunsti vaatama kutsuvast materjalist linnaruumis. Tema koostöö Kanuti Gildi Saaliga on kestnud juba aastaid. Jaan jagab end Amsterdami ja Tallinna vahel ning teeb koostööd erinevate kunstnikega ka välismaal .

Ott Metusala vaatab disaini ka läbi ajaloo ja säilitamise prisma, tuues tähelepanu alla varasemad kujundused ning küsimuse, kuidas neid tänapäeval uuesti mõtestada. Erilise hoolega uurib ta täna Estoplasti toodangut, kus töötas disainerina ka tema vanaema. Amsterdamis Gerrit Rietveldi akadeemia köitekojas töötades on tema eriliseks huviks ka kõik raamatutega seonduv.

Rietveldi akadeemia õppejõud Elisabeth Klement avab graafilise disaini seoseid ühiskonna, identiteedi ja võimuga ning näitab, et isegi näiliselt väikesed kujundusotsused võivad olla seotud palju suuremate küsimustega. Lisaks peab Klement Amsterdamis raamatupoodi ja kujundab maailmakuulsat nüüdiskunstiajakirja Metropolis M.

"Kuus vaadet disainile" on ETV eetris 3. septembril kell 20.00. Saatejuht Johannes Tralla, idee autor Sandra Nuut-Biasin, režissöör Märten Vaher, toimetaja Heleri All, produtsent Kädi Rammula.