Rahvusraamatukogus lõppes 3,4 miljoni teaviku kolimine

Alates 2025. aasta sügisest Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoones alanud raamatute, muusika ja kunstikogude, perioodika, nootide, maakaartide ja muude trükiste hoidlatesse tagasi kolimine on lõppenud.

"Kokku oli meil vaja lahti pakkida üle 62 000 kartongkasti teavikuid ja täita 21 hoidlat, lisaks viia 22. hoidlasse kunstikogu teosed," sõnas Eesti Rahvusraamatukogu peavarahoidja Kaire Lass, kes lisas, et kultuuripärandi lahtipakkimisele kulus 158 päeva.

Viimasena pandi riiulitesse kõige haruldasemad raamatud, mida on kokku ligi 40 000 ja mille vanimad teosed pärinevad 15. sajandi lõpust.

Teavikuid pakkisid lahti Eesti Rahvusraamatukogu töötajad ja vabatahtlikuna appi tulnud 60 inimest. Järgmisena seisab peavarahoidja sõnul ees avakogude riiulitesse paigutamine.

Hoidlatesse kolimisega samal ajal on toimunud Eesti Rahvusraamatukogu uute teenuste ettevalmistamine ja 45 000 ruutmeetri suuruse restaureeritud hoone sisustamine.

Eesti Rahvusraamatukogu avamine toimub 28. mail 2027.