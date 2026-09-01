Viktoriin: miks kaunistab kukk paljude aabitsate esikaant?
Eesti Rahvusraamatukogu hariduskeskus on kokku pannud teadmistepäeva kogupereviktoriini, kus saad oma teadmisi proovile panna, kuidas sel päeval käitutakse meil ja mujal maailmas.
Teadmistepäeva valguses saab viktoriinis heita pilgu tarkusega seotud sümbolitele ning piiluda esimese koolipäeva tegemistesse üle maailma.
Muuhulgas saab viktoriinist teada, miks kaunistab kukk paljude aabitsate esikaant, millal algab kooliaasta teistes riikides ja mis vanuses enam kooli ei pea minema.
Toimetaja: Kaspar Viilup