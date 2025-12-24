X!

Viktoriin: kui hästi tunned nii meie enda kui ka teiste rahvaste jõulukombeid?

Lumine kuusk.
Lumine kuusk. Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Annele Lilbok
Eesti Rahvusraamatukogu hariduskeskus pani kokku kogupere veebiviktoriini, mis paneb osalejad proovile, kui hästi teame nii enda kui ka teiste rahvaste jõulukombeid.

Miks Tšehhi neiud viskavad jõululaupäeval kinga üle õla? Millises riigis saabuvad lastele külla koguni 13 jõulutrolli? Kuidas lätlased jõulude ajal hambavalust jagu saavad? Viktoriin annab vastuse neile ja veel paljudele teistele küsimustele.

Proovi viktoriini siin.

Toimetaja: Kaspar Viilup

