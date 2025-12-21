Karl Martin Sinijärv: hakkasin "OP-i" juhtima ilma varem saateid nägemata

Kõige pikemalt, aastatel 2001–2010 "OP-i" juhtinud Sinijärvele meenub kultuurisaatele mõeldes esimesena Gerda Kordemetsa ettepanek saadet juhtima hakata.

"Ma ütlesin, et ma olen seal korra ainult käinud ja näinud eriti ei olegi. Gerda tõi mulle kaks videokassetti ja ütles, et vaata. Kuu aega hiljem ta helistas, mulle tuli meelde, et ma polnud neid vaadanud, ei julend üles tunnistada ja ütlesin, et jõle hea saade, muidugi teeme."

Sinijärve juhitud "OP" käis ka mööda erinevaid arhitektuuriobjekte. "Neid sai palju avastatud. Aastate jooksul tuli ka päris palju seda ette, et käisime koos helimehega ringi ja koputasime jalaga-käega vastu seina ja mõtlesime, et kurat, see sein ikka küll kuhugi ei kõlba, siin on mingi puha suvaküprok. Kui meid viidi uude kohta, siis koputasime kohe mingid asjad enda jaoks läbi. Teises kohas jälle mõtlesime, et see on küll kihvtilt tehtud."

Hetkel töötab Sinijärv rahvusraamatukogus, kus ta peamine tööülesanne on raamatute lugemine ja raamatutest kirjutamine. "Kunagi arutasime kadunud sõbra Jüri Pinoga, et huvitav, kui meile hakataks raamatute lugemise ja õlle joomise eest palka maksma, kas siis need meeldivad tegevused muutuksid kohe tüütuks. Pean ütlema, et raamatute lugemise eest palga saamine ei ole kuskilt otsast lugemise mõnu ära rikkunud. Aga raha eest õlut juua ma küll ei tahaks. Ma arvan, et see läheks nädalaga vastikuks kätte," tõdes ta.