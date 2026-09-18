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Galerii: Jakobi galeriis avati Linas Kaziulionise näitus "Tehingumäng"

Kunst
Jakobi galeriis avati Linas Kaziulionise näitus
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18 pilti
Kunst

Eelmisel nädalal avati Tartus Jakobi galeriis Leedu maalija ja tänavakunstniku Linas Kaziulionse isikunäitus "Tehingumäng".

Näitus lahkab golfi kui spordiala ja võimuruumi sümboolikat, kus lõõgastava ajaviite varjus kujundatakse globaalseid kokkuleppeid ning langetatakse maailmapoliitikat suunavaid otsuseid.

Linas Kaziulionis on mitu aastat uurinud desinformatsiooni ja vandenõuteooriate loogikat: kuidas need kuju võtavad, miks need levivad ja miks neid usutakse. Kui tema varasemad tööd keskendusid väljamõeldud keemilisele ühendile, mis väidetavalt mõjutab toidu kaudu inimese mõtlemist, muutes meid kergemini kontrollitavaks, siis "Tehingumäng" pöördub mängurituaalide poole – kohtadele ja viisidele, kus inimesed langetavad lõõgastudes olulisi otsuseid.

Linas Kaziulionis on maalija ja tänavakunstnik. Ta on lõpetanud Vilniuse Kunstiakadeemia magistrikraadiga. 2022. aastal pälvis ta Baltikumi noore maalikunstniku preemia. Tal on olnud isikunäitusi Leedus, USA-s, Prantsusmaal ja Belgias ning ta on osalenud grupinäitustel Jaapanis, Islandil, Eestis ja mujal.

Näitus on avatud 9. oktoobrini.

Toimetaja: Karmen Rebane

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