Vanemuises esietenduv tragikomöödia "Joobnud" sukeldub ööellu

"Joobnud" on tragikomöödia, mis viib publiku öise linna erinevatele pidudele ja olengutele. Purjus olek muudab tegelased korraga nii koomiliselt kohmakaks kui ka harukordselt selgeks – hetkeks saavad nimetu segadus ja igatsus sõnad, mis päevavalges paraku suhu ei mahu.

Loo on lavale seadnud lavastaja Tanel Jonas. Tema soov on lavastusega publikule lootust anda.

"Muidugi oleme trupiga arutanud selle üle, mis see öö nende tegelastega tegi ja kuidas nende elu järgmisel päeval edasi läheb. Meie oleme mõelnud, et kõik need kohtumised viivad nad kuhugi lähemale sellisele kohale, kus parem tulevik peab olema võimalik. Muidugi, võib ka nii mõelda, et järgmisel hommikul läheb kõik täpselt samamoodi edasi ja me lahkuksime teatrisaalist tõdemusega, et me oleme kõik hukule määratud," avas ta.

Näidendi autor on vene dramaturg Ivan Võrõpajev. Võrõpajev on hetkel üks maailma tuntumaid ja mängitavamaid dramaturge, kuid seda mitte Venemaal, kust Võrõpajev riigikorda kritiseerides 2014. aastal lahkus.

Lavastuses mängivad Priit Strandberg, Grete Jürgenson (Tartu Uus Teater), Kristin Prits, Ken Rüütel, Ragne Pekarev, Marika Barabanštšikova, Kaarel Pogga, Reimo Sagor, Liisa Pulk, Kärt Kull, Margus Jaanovits, Rasmus Vendel, Karol Kuntsel ja Mattias Nurga.

Kunstnik Iir Hermeliin, valguskunstnik Mari-Riin Paavo, muusikaline kujundaja Markus Robam ja liikumisjuht Rauno Zubko.