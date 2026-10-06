Galerii: Tallinnas avati Eesti noore kunsti sügisnäitus

Tänavusele sügisnäitusele esitati ligi 400 teost 203 autorilt, kelle seast valis žürii välja 88 kunstniku tööd. "Osta noort kunsti" eestvedaja ja Art & Tonic galeristi Reigo Kuivjõgi sõnul iseloomustab tänavust valikut teoste kõrge tase ja mitmekesisus. "Mul on hea meel, et seekord on valikus tavapärasest rohkem täiesti uusi kunstnikke, kes teevad sügisoksjonil oma debüüdi. See teeb ka näituse eriti huvitavaks, sest ühe katuse alla on jõudnud väga erineva käekirja ja lähenemisega noored autorid," sõnas Kuivjõgi.

11. korda toimuv "Osta noort kunsti" näitus ja oksjon annab noortele kunstnikele võimaluse oma loomingut laiemale publikule tutvustada ning toob samal ajal Eesti noore kunsti ka huvilistele ja ostjatele lähemale. "Tänavune valik on tõeliselt mitmekesine ja pakub võimalust tutvuda erinevate kunstimeediumitega, sest lisaks maalile on esindatud ka graafika, joonistus, kollaaž, fotokunst ja skulptuur. Ka teoste hinnatasemed on väga erinevad ja algavad vaid ühest eurost. Noore kunsti puhul leidub alati midagi kõigile, nii kogenud kollektsionäärile kui ka alles alustavale kunstiostjale," selgitas Kuivjõgi.

Kunstihuviline ettevõtja ja Invego juht Kristjan-Thor Vähi, kes osales valikuprotsessis ühe žüriiliikmena, märkis, et tööde kõrge taseme tõttu oli kandidaatide seast valiku tegemine üsna keeruline ülesanne. "Eesti noorte kunstnike loomingus on palju erinevaid lähenemisi ja tõeliselt värskeid ideid ning mulle väga meeldib, et nad julgevad eksperimenteerida. Näitus annab hea võimaluse nende loominguga lähemalt tutvust teha ja näha, millega meie noored kunstnikud praegu tegelevad," tõdes ta.

Vähi sõnul on ettevõtmised nagu "Osta noort kunsti" noorte kunstnike jaoks olulised, et nende looming jõuaks lisaks kunstiringkondadele ka laiema publikuni. "Kui kunstnik on oma loometee alguses ja veel vähetuntud on selline võimalus oma töid näidata väga oluline. On tähtis, et Eesti noor kunst oleks nähtav ja kättesaadav ning mida rohkem noor kunst publikuni jõuab, seda rohkem tekib ka inimestel julgust seda osta ja seeläbi kodumaiseid kunstnikke toetada," mainis ta.

"Osta noort kunsti" sügisnäitus on Art&Tonic galeriis avatud kuni 22. oktoobrini. Kõik näitusel eksponeeritud teosed jõuavad avalikule oksjonile, mis toimub 23. oktoobril.