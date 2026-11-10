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Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhinnale kandideerib 127 kunstnikku

Kunst
"Video 320,000 Times" (2026) Autor/allikas: Liisamari Viik
Kunst

11. aastat toimuv Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhind toob publiku ette 127 kunstnikku ja 247 teost Eestist, Lätist, Leedust, Soomest ja Rootsist. Traditsiooniliselt selgub üks auhind publikuhääletusel, mis kestab 29. novembrini.

Iga-aastane konkurss võimaldab kõrvutada piirkonna kunstiakadeemiate lõpetajate loomingut ning jälgida, kuidas muutuvad kunstnike tähelepanu keskmes olevad küsimused ja väljendusvahendid. Sel aastal osaleb rekordarv Soome kunstnikke, järgnevad Eesti ja Leedu kunstnikud. 

"Hea meel on näha, kuidas kunstioksjonid on toonud kunsti meedia tähelepanu keskpunkti. Loodan, et selle kõrval räägime ka teoste sisust ning küsime, kelle loomingut võiks märgata praegu. Juba 11. aastat koondame kord aastas kunstiakadeemiate lõpetajate loomingu – tänaseks osaleb kaheksa akadeemiat, et pakkuda võimalust avastada uusi autoreid ja vaadata, mis Põhja- ja Baltimaade kunstis parasjagu toimub. Kunstihuvilisele on see võimalus leida teos, mis teda kõnetab, ning avastada kunstnikke, kelle loomingut ja arengut edaspidi jälgida," sõnas konkursi eestvedaja Andra Orn.

247 konkursile esitatud teose seas domineerib maal, moodustades ligi poole kõigist töödest. Konkursile võis esitada mitu teost ning ligi kuuendik osalejatest esitas teoseid erinevates tehnikates, mis näitab, et kunstnikud on tänapäeval meediumiülesed ning otsitakse ideele sobivat väljendusviisi eri kunstivormidest. Tänavustes teostes kerkivad esile keha, identiteedi, mälu, kodu ja kuuluvusega seotud küsimused.

Publikuhääletus toimub kuni 29. novembrini NOBA veebilehel, kus on võimalik tutvuda kõigi konkursil osalevate noorte kunstnike ja nende teostega ning hääletada kuni 5 lemmikteose poolt. Publikuauhind antakse kunstnikule, kelle teos kogub kunstikeskkonnas enim hääli. 

Põhja- ja Baltimaade noore kunstniku auhind on ainulaadne rahvusvaheline konkurss, mis on loodud 2016. aastal Nordic Baltic Art Center NOBA poolt koostöös piirkonna kunstiakadeemiate ja ülikoolidega. Konkurss pöörab tähelepanu just bakalaureuse- ja magistriõpinguid lõpetanud ja karjääri alustavatele kunstnikele.

Sellel aastal võtavad konkursist osa Eesti Kunstiakadeemia, Kõrgem Kunstikool Pallas, Läti Kunstiakadeemia, Vilniuse Kunstiakadeemia, Helsingi Kunstiakadeemia (Uniarts Helsinki), Turu Rakenduskõrgkool, Rootsi kunstikõrgkool Konstfack ja Umeå Kaunite Kunstide Akadeemia.

Põhja- ja Baltimaade Noore Kunstniku Auhinna Grand Prix' laureaat pälvib 2000-eurose ja maaliauhinna laureaat 1000-eurose rahalise preemia. Fotoauhinna ja publikuauhinna laureaadid saavad kumbki 500 eurot. Lisaks pakutakse kunstiresidentuure ja näitusevõimalusi, sealhulgas kahenädalane VISCOSA residentuur Hiiumaal koos tasuta majutuse ja tööruumiga. Grand prix' ehk maaliauhinna ja fotoauhinna laureaadid valib rahvusvaheline žürii. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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