Liisa Kruusmägi: Eesti koomiksimaastiku seis on lootusrikas

Välja pandud tööd ilmusid juba möödunud aasta lõpus Läti koomiksiajakirjas, nüüd on näitus tuuritanud mööda erinevaid riike ning septembri lõpus liiguvad teosed EKA-st edasi Helsingisse. Näitusel osaleva kunstniku Liisa Kruusmägi sõnul sobib koomiks väga hästi näituseformaati, kuna annab hea võimaluse selle formaadiga tutvuda ka neil, kes muidu koomikseid ei loe. Eesti koomiksimaastiku osas on ta samuti lootusrikas.

"Meil on kuulus Joonas Sildre, kes on palju välja andnud, mida tõlgitakse ka ja ingliskeelsena on raamatupoodides saadaval, aga muidugi võiks olla rohkem. Ma innustan inimesi tegema koomikseid ja EKA-s on läbi aegade olnud koomiksikursuseid ja asju, ma loodan, et see kuidagi areneb. Mina tegelen koomiksitega päris vähe, olen sinna koomiksiajakirja mõned korrad teinud ja natukene midagi ise välja andnud. Tahaksin ka ise graafilist romaani välja anda, aga minu jaoks on see keeruline, sest nõuab ka head teksti kirjutamise oskust," ütles kunstnik Liisa Kruusmägi.