Joonas Sildre tutvustas USA-s Arvo Pärdi elulool põhinevat graafilist romaani

Koomiksikunstnik Joonas Sildre tutvustas oma graafilist romaani "Kahe heli vahel" USA-s Marylandis toimuval messil Small Press Expo. Arvo Pärdi eluloo põhjal valminud romaan on esimene eesti autori teos, mis sellele festivalile on kutsutud.

Juba üle 30 aasta toimuv Small Press Expo on esimene kunstilisele koomiksile pühendatud festival Ühendriikides. Festivali tegevdirektori sõnul eristub Sildre käekiri ameerika autoritest ning sellele leidub oma ostja.

"Nagu kõigile Euroopa töödele, on ka meil omaette publikusegment, kes selliseid raamatuid otsib. Selle rütm on teistsugune, kunstiline lahendus omapärane,

kindlasti leiab see raamat siin oma lugeja. Muidugi pole see nagu New York Times'i menuk, kuid kindlasti müüb ta hunniku raamatuid ja see on väga hea," rääkis Warren Bernard.

Sildre leiab, et festival oma 500 pakkujaga on suurim omataoliste hulgas ja annab talle võimaluse kohtuda täiesti uue publikuga.

"Minu üllatuseks paljud on raamatust kuulnud, tulevad isiklikult kohtuma ja signatuuri võtma. See on võib-olla, jah, esimesi kordi, kui Eesti graafiline kirjandus on sellises kohas. Mulle isiklikult on see suur asi, et uuele publikule ja uuel tasemel esitleda oma töid," rääkis Sildre.

Asjatundjad hindavad viisi, kuidas Sildre loob sümbioosi Arvo Pärdi muusika ja pildikeele vahel. "Tema puhul on huvitav see, et ta ei püüa kopeerida Arvo Pärdi loomingut, vaid kohandab selle tonaalsust ja tõlgib seda koomiksikeelde ja see on väga põnev," rääkis koomiksipoe Parnter and Soni kaasasutaja Tom Marquet.

Marquet sõnul on Ühendriikide sõltumatu koomiksimaastiku valitsev žanr on praegu õudus ehk horror. "Tähelepanu on õudusel, see võib olla ökoloogiline õudus, hirm kliimamuutuste ja düstoopia ees, kuid tehakse palju ka kehateemalist õudust, kus näiteks enda keha muutub tulnukaks või võõraks. Teine tuntav peasuund on USA koomiksite suunamine nooremate lugejate poole."

Marquet lisas, et nüüd leitakse, et koomiks võib olla ka tee kirjaoskuse ja lugemisoskuse parandamiseks. "Hakatakse tajuma, et koomiksitel on oma väärtus ja need ei keskendu vaid retuusides kuttide omavahelistele löömingutele."

Joonas Sildre tutvustas oma graafilist romaani "Kahe heli vahel" veel New Yorgis, Philadelphias, San Diegos ja Los Angeleses