Helilooja Viktoria Grahv: talv on minu jaoks väga inspireeriv aastaaeg

Foto: Jäälill 601512
Homme Mustpeade majas toimuv avangardmuusika festival Üle Heli toob kuulajate ette ka mitu nüüdismuusika esiettekannet. Festivalid ongi kujunenud peamiseks kohaks, kus nüüdismuusikat presenteerida. Esiettekandele tuleva teose helilooja Viktoria Grahvi sõnul on talv tema jaoks väga inspireeriv aastaaeg.

Ansambel U: kontserdil saavad esiettekande Ülo Kriguli, Liina Sumera ja Viktoria Grahvi uued teosed. Viktoria Grahv sai oma teose jaoks inspiratsiooni unenäost, millest ärgates viirastus talle mõistatuslik kood Jäälill 601512. Ühtlasi meenutab kompositsioon murduvate okstega ka meie traditsiooniliselt külma talve.

"Minu jaoks on talv üks väga inspireeriv aastaaeg, üsna paljud minu lood räägivad talvest, jääst ja lumest. Okste murdmine ei ole mitte naturaalne sündmus, vaid pigem sümboolne, kuna selles teoses on juttu koodi murdmisest, siis see murdmine ongi igatepidine murdmine," ütles helilooja Viktoria Grahv.

"See on supervõimalus, et Üle Heli on hakanud tellima teoseid. Varasemalt ongi nii, et Eesti Muusika Päevad on olnud põhitellija uuteks teosteks, ja Afekt festival, see käib festivalide kaupa, aga nüüd Aivar on võtnud südameasjaks, et nüüdismuusika pool oleks ka Üle Helil kogu aeg juures," ütles Eesti Nüüdismuusika Keskuse tegevjuht Taavi Kerikmäe.

Taavi Kerikmäe sõnul on festivalid jäänudki nüüdismuusikas pea ainukeseks võimaluseks, kus uusi teoseid kuulata. Nüüdismuusika keskus üritab leida ka uusi tehnilisi lahendusi, mis tooks kokku fikseeritud meedia ja kontsertelamuse.

"Meil on ettevalmistamisel üks veebikeskkond, kus me üritame tekitada olukorda, kus on võimalik ajas kerida ennast tagasi, kuulama mingeid lugusid, aga samas see veebikeskkond hakkaks muutuma tänu sellele, kui keegi seda vaatab. Me hoiaks siis seda salvestist omal moel elus ja muutuvana," ütles Kerikmäe.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

