Ansambel U: alustab uut hooaega kahe esiettekandega

Esmakordselt jõuavad kontserdil kuulajate ette Toivo Tulevi "Seitse paaritushüüdu kuuele mängijale" ning Riho Esko Maimets "Dimension". Tulevi lähtepunktiks on 17-aastase elutsükliga tsikaadid, kes tulevad maa alt välja paarituma vaid oma elu viimastel kuudel, Maimets tegeleb aga haavatavuse teemaga.

Nende kõrval tulevad ERR-i uudistemaja 1. stuudios ettekandele Ryan Adamsi "Sentimental Densities" klaverile, tšellole ja flöödile ja Liina Sumera "Pahoehoe" ansamblile ja elektroonikale.

Kontserdi alapealkiri "Biofoonika" viitab eluhäälte kogumile ökosüsteemi helimaastikus, mis koosneb lindude, imetajate, kahepaiksete, putukate ja teiste poolt esile kutsutud helidest. Mis on inimese ja inimeste muusika roll selles kontekstis? Nendel teemadel arutleb kontserdil biosemiootik Kalevi Kull.

Ansambel U: loodi 2002 aastal Taavi Kerikmäe ja Tarmo Johannese poolt ja sellesse kuuluvad kuus muusikut: Helena Tuuling, Merje Roomere, Levi-Danel Mägila, Taavi Kerikmäe, Tarmo Johannes ja Vambola Krigul.

Kontserti saab otseülekandes kuulata ka Klassikaraadios, ülekanne algab 8. septembril kell 19.00.