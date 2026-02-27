Selgusid teatriauhindade nominendid
Selgunud on Eesti teatri auhindade nominendid 2025. aasta loomingu või pikaaegse silmapaistva töö eest. Laureaadid kuulutatakse välja rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil Tallinna Linnateatris.
Teatriliigiülesed auhinnad
Žürii: Henri Hütt (esimees), Aleksander Krjukov, Alvar Loog, Aare Rander, Kärt Tõnisson ja Inga Vares
LAVASTAJAAUHIND
- Marina Kesler – "Sisalik" (Eesti Rahvusballett)
- Elmo Nüganen – "Jumalad" (Südalinna Teater)
- Tiit Ojasoo – "Eneseabiõpik" (Eesti Draamateater)
- Ivar Põllu – "Tapty1985 Laskumine orgu" (Tartu Uus Teater)
- Riina Roose – "Alguses oli laul" (Tallinna Linnateater)
KUNSTNIKUAUHIND
- Pille Jänes – kunstnikutöö lavastusele "Palavik" (Rahvusteater Vanemuine)
- Kairi Mändla – lavakujundus lavastusele "Juulikuu lumi" (Endla Teater) ja kunstnikutöö lavastusele "Sügissonaat" (Rakvere Teater)
- Nele Sooväli ja Mari-Liis Lill – kunstniku ja lavastaja ruumiloome lavastusele "Sisekliima" (Vaba Lava)
- Kristjan Suits – kunstnikutöö lavastustele "Ükskord Liibanonis" (Eesti Draamateater) ning "Käte ja jalgadega inimene" (VAT Teater)
- Illimar Vihmar, Mikk-Mait Kivi ja Sander Põllu – kunstnikutöö ning video- ja valguskujundus lavastusele "Julia, Julia!" (Endla Teater)
Sõnalavastuste auhinnad
Žürii: Johan Elm (esimees), Jaak Allik, Elina Reinold, Külli Teetamm, Inga Vares ja Eike Värk
MEESPEAOSATÄITJA AUHIND
- Rasmus Kaljujärv – Konrad Mägi lavastuses "Palavik" (Rahvusteater Vanemuine)
- Viktor Marvin – Frederick Clegg lavastuses "Kollektsionäär" (loomeruum Punkt)
- Andres Mähar – Nikolai Triik lavastuses "Palavik" (Rahvusteater Vanemuine)
- Ott Sepp – Paul Kondas lavastuses "Kondas ja maasikasööjad" (Ugala Teater)
- Nils Mattias Steinberg – Mees/Poeg lavastuses "Suvekool" (Endla Teater)
NAISPEAOSATÄITJA AUHIND
- Marika Barabanštšikova – Ellen Niit lavastuses "Elleni sekund" (Rahvusteater Vanemuine)
- Grete Jürgenson – Elina Savolainen lavastuses "Süütu" (Teater Nuutrum)
- Hele Kõrve – Klytaimnestra lavastuses "Iphigeneia Agamemnon Elektra" (Tallinna Linnateater)
- Anneli Rahkema – Eva lavastuses "Sügissonaat" (Rakvere Teater)
- Tiina Tauraite – Leila lavastuses "Murdja" (Oliivipuu ja Tauraite Country Club)
MEESKÕRVALOSATÄITJA AUHIND
- Ken Rüütel – Claude Gatignol lavastuses "Nimi" (Rahvusteater Vanemuine)
- René Soom – onu Paul, manager Leo Karpin, Peeter Tooma ja Oleg Sapožnin lavastuses "Vihmana ma sajan" (Kontserdihunt)
- Aarne Soro – Kenneth lavastuses "Sünnipäevaküünlad" (Ugala Teater) ja Voldemar Moss lavastuses "Süütu" (Teater Nuutrum)
- Nils Mattias Steinberg – Valentine Coverly lavastuses "Arkaadia" (Endla Teater)
- Raivo E Tamm – nimiosa ja teised tegelased lavastuses "Härra Ibrahim ja Koraani õied" (Teater Nuutrum)
NAISKÕRVALOSATÄITJA AUHIND
- Lena Barbara Luhse – Valentina Grekova, Viktoria Martna ja Erika lavastuses "Palavik" (Rahvusteater Vanemuine)
- Kleer Maibaum – Ema lavastuses "Suvekool" (Endla Teater)
- Maiken Pius – Dupa lavastuses "Krum" (Tallinna Linnateater)
- Astra Irene Susi – osatäitmine lavastuses "Juulikuu lumi" (Endla Teater)
- Anneli Tuulik – Naine lavastuses "Näitemäng" (Theatrum)
ERIAUHIND
- Merle Karusoo – "Ma jätsin Ukraina 2022" (Südalinna Teater) ja "Ma ei jätnud Ukrainat" (R.A.A.A.M ning Rivne Akadeemiline Ukraina Muusika- ja Draamateater) projektis "Kes ma olen?": piireületava missioonitundega loodud julged ja kompromissitud, sügavalt isiklikud käsitlused Ukraina sõjast
- Elmo Nüganen – "Jumalad" (Südalinna Teater): ainulaadne ja sisuliselt täpne lahendus kahes keeles kahe trupiga, milles aktuaalse teksti tähenduskihid mõjusalt avanevad
- Maria Peterson ja Veiko Tubin – "Erivajalik" (Theatrum) ning "Käte ja jalgadega inimene" (VAT Teater): tundlikud ja silmiavavad lavastused sageli vaikitud teemal, milles avaldub nii abivajaja kui ka abistaja reaalsus
- Ivar Põllu – "Tapty1985 Laskumine orgu" (Tartu Uus Teater): väiketeatri meeskonna totaalne mobiliseerimine Eesti lähiajaloo mitmekülgseks käsitlemiseks teatrikunsti rohkete väljendusvahendite polüfoonias
- Riina Roose – "Alguses oli laul" (Tallinna Linnateater): oluline ja intelligentne panus eesti keele, kultuuri ja hariduse väärtustamisse praeguses palavikulises maailmas
MUUSIKAAUHIND
Žürii: Kerri Kotta (esimees), Alvar Loog, Kristel Pappel, Lauri Sirp ja Mati Turi
- Heldur Harry Põlda – Gonzalve osatäitmine Maurice Raveli lühiooperis "Hispaania tund" (Opéra Comique ja Rahvusooper Estonia) ning Alfredi osatäitmine Johann Straussi operetis "Nahkhiir" (Rahvusooper Estonia)
- Kadri Raalik – Musetta osatäitmine Giacomo Puccini ooperis "Boheem" (Rahvusteater Vanemuine) ja Rosalinde osatäitmine Johann Straussi operetis "Nahkhiir" (Rahvusooper Estonia)
- Karis Trass – Concepcióni osatäitmine Maurice Raveli lühiooperis "Hispaania tund" (Opéra Comique ja Rahvusooper Estonia) ning Orlovski osatäitmine Johann Straussi operetis "Nahkhiir" (Rahvusooper Estonia)
- Ansambel U: – Liisa Hõbepappeli kammerooperi "Põrmuline" muusikaline teostus (Eesti Muusika Päevad)
- Arvo Volmer – Maurice Raveli lühiooperi "Hispaania tund" muusikaline teostus (Opéra Comique ja Rahvusooper Estonia
BALLETIAUHIND
Žürii: Lemme Saarma (esimees), Margarita Dombrovskaja, Külli Reinkubjas, Aleksander Krjukov ja Galina Rohumaa
- Joel Calstar-Fisher – Margus ja Röövli osatäitja lavastuses "Sisalik", Prints lavastuses "Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi", Vronski lavastuses "Anna Karenina", solist ja Romeo lühiballetis "Dirigent" ning Ärtukuningas lühiballetis "Kaardimäng" galal "Tantsib Sergei Upkin", Laurent lühiballetis "In the Middle, Somewhat Elevated" ja Näitleja lühiballetis "30,75" lavastuses "Forsythe & Looris" (kõik Eesti Rahvusballett)
- Bradley Handley Howell – solist lühiballetis "Viiulikontsert" ja Türann lühiballetis "Incipience" lavastuses "Kontrastid", Deemonluik lavastuses "Luikede järv", vikont de Valmont lavastuses "Ohtlikud suhted" ning solist lavastuses "Palve Kummardus Arvo Pärdile" (kõik Rahvusteater Vanemuine)
- Marina Kesler – balleti "Sisalik" koreograaf-lavastaja (Eesti Rahvusballett)
- Benjamin Oliver Newman – solist lühiballetis "Viiulikontsert" ja Teovabadus lühiballetis "Incipience" lavastuses "Kontrastid", Prints lavastuses "Luikede järv", chevalier Danceny lavastuses "Ohtlikud suhted" ning solist lavastuses "Palve Kummardus Arvo Pärdile" (kõik Rahvusteater Vanemuine)
- Anna Roberta – Naine valges lavastuses "Pulcinella" (Opéra Comique ja Rahvusooper Estonia), Tiina ja Sisaliku osatäitja lavastuses "Sisalik", Sylvie lühiballetis "In the Middle, Somewhat Elevated" ja Tantsija lühiballetis "30,75" lavastuses "Forsythe & Looris" (kõik Eesti Rahvusballett)
TANTSUAUHIND
Žürii: Lisanna Lajal (esimees), Kärt Kelder, Heili Lindepuu, Aare Rander ja Iiris Viirpalu
- Tiina Ollesk ja Renee Nõmmik – "Vahtra hääl ja üllas kuu": lavastus ja koreograafia (Fine5 Tantsuteater)
- Irena Pauku – "The Beast": lavastus ja koreograafia (tantsutrupp Dali in Bali)
- Gus Upchurch – "Kontrastid: Incipience": lavastus ja koreograafia (Rahvusteater Vanemuine)
- Elle Viies – lavastus "Enigma" (Von Krahli Teater ja elektronart)
ETENDUSKUNSTI AUHIND
Žürii: Keithy Kuuspu (esimees), Liisi Aibel, Henri Hütt, Ott Karulin ja Madli Pesti
- Sveta Grigorjeva – lavastus "Gargantua" (VAT Teater)
- Mart Kangro – lavastus "Pantheon" (Von Krahli Teater ja Kanuti Gildi SAAL)
- Lauri Lest – heliinstallatsioon lavastusele "Eeter" (Ekspeditsioon) ja kontsertetendus "Esemete orkester" (Paavli Kultuurivabrik)
- Maike Lond, Lukas Jansen ja Kim Noble – lavastus "Three Ballads, a Story and My Mother's Estate" (Kanuti Gildi SAAL)
Loovtehniliste töötajate auhinnad
Žürii: Karmo Mende (esimees), Roland Leesment, Maie Nurmoja, Taivo Pahmann, Sander Põllu ja Siim Saarsen
LAVASTUST ETTEVALMISTAVA TÖÖTAJA AUHIND
- Indrek Apinis – Rakvere Teatri etendusteenistuse juht, kes tunneb igat lavatagust ametit ning kelle juhtimisel on tehniliselt mahukad ja nõudlikud lavastused etendunud nii koduteatris kui ka väljasõitudel professionaalselt
- Revo Koplus – Eesti Noorsooteatri tehniline juht, kes on koordineerinud tulemuslikult teatri töökodade ning valgus-, heli- ja lavameistrite osakonna tööd ning koondanud nad ühtseks toimivaks meeskonnaks
- Rene Liivamägi – Tartu Uue Teatri lavastusjuht, kes on ühendanud meisterlikult insenertehnilise mõtlemise ja kunstilise visiooni, mille tulemusel on ka keerulistes tingimustes sündinud mastaapsed ja tavapärasest teatriruumist välja ulatuvad lavastused
ETENDUST TEENINDAVA TÖÖTAJA AUHIND
- Ken-Konrad Kerm – Vanemuise teatri pealavameistri abi, kompromissitu täpsuse ja vankumatu vastutustundega lahendustele orienteeritud meeskonnajuht, kes on panustanud silmapaistvalt suure maja lavastuste turvalisuse, töökindluse ja kunstilise taseme hoidmisse
- Siim Rohtväli – Endla teatri heliala juhataja, oma valdkonna tõeline entusiast, kes on lavastuste valmimisel olnud muusikalistele kujundajatele ja heliloojatele väga hea meeskonnamängijana kindlaks toeks
- Kiiri Tamm – Ugala teatri inspitsient-rekvisiitor, kes on vilunult hallanud logistiliselt keerulisi prooviprotsesse ja osalenud lavastustes sageli ka näitlejana, olnud aastakümnetepikkuse kogemuse ja repertuaariteatri süvitsi tundmisega asendamatu liige igas lavastusmeeskonnas
HALDUS- JA ADMINISTRATIIVTÖÖTAJA AUHIND
- Maarja Mänd – Tartu Uue Teatri tegevjuht ja produtsent, kes on teatri tegevust juhtinud piiritu loomingulisuse ja pühendumusega, olnud suurlavastuste juures ka etenduse juht ja rekvisiitor ning oskuslik lahenduste leidja
- Paul Piik – Kinoteatri produtsent, kes erakordse organiseerimisoskuse ja loovusega ühendas kunstilise meeskonna, erasektori ja vabatahtlikud toimivaks masinavärgiks lavastuses "Romula ja Julia" ning käivitas sarilavastuse "Kinoteatri lühkarid"
- Rain Raabel – Tallinna Linnateatri haldusjuht, kes on juhtinud teatri hoonekompleksi ehitust alates projekteerimisest kuni valmimiseni ning andnud seeläbi märkimisväärse panuse Eesti teatrikunsti arengusse
ALGUPÄRASE DRAMATURGIA AUHIND
Žürii: Anu Tonts (esimees), Kersti Heinloo, Erki Laur, Kertu Moppel ja Anneli Saro
- Merle Karusoo – "Ma ei jätnud Ukrainat"
- Riste Sofie Käär, Dora Maria Käär ja Elo Valner – "Nälg"
- Urmas Lennuk – "Arkaadia teel"
- Mehis Pihla – "Ükskord Liibanonis"
- Priit Põldma – "Palavik"
REET NEIMARI NIMELINE KRIITIKAAUHIND
Žürii: Meelis Oidsalu (esimees), Helen Kannus, Tambet Kaugema, Keiu Virro ja Margot Visnap
- Karin Allik – artiklid "Jõunaise koopamüüt" (Sirp 14 II 2025), "Meil on liiga palju infot" (Teater Muusika Kino 2025, nr 5) ja "Kaks majakonda, ühel soontes bensiin, teisel diisel" (Sirp 15 VIII 2025)
- Eero Epner – artiklid "Mõningaid väiteid Eesti sõnateatri kohta" (Sirp 31 X 2025) ja "Kujutlusvõimeta näitleja võimatusest" (Sirp 5 XII 2025)
- Valle-Sten Maiste – artiklid "Mart Kangro tee per monstra ad astra" (Sirp 7 II 2025), "Rebelpoosis tagasi lapsepõlve" (Edasiorg 23 IV 2025) ja "Tagasitulek Kierkegaardi juurde" (Sirp 23 V 2025)
- Madli Pesti – artiklid "Kõrbevalguse ulmas" (Sirp 21 II 2025), "Elu kõverpeegel" (Teater Muusika Kino 2025, nr 4) ning "Sisekliimat mõõtes Kaks dokumentaallavastust Ukrainast ja Narvast" (Sirp 12 IX 2025)
- Aare Tool – artiklid "Lustikummut ja tuumaseen Muusikateater 2024 aastal" (Teatrielu 2024) ning "Nahkhiir, kes lendab eralennukiga" (Sirp 6 VI 2025)
SALME REEGI NIMELINE LASTETEATRI AUHIND
Žürii: Eleriin Miilman (esimees), Katrin Nielsen, Kristel Nõlvak, Tuuli Potik ja Kärt Tõnisson
- Kristiina Jalasto-Kallas – noort vaatajat väärtustavad ja usaldavad ajakohased draamatekstid lavastustele "Tükk maad" (Must Kast ja Eesti Rahva Muuseum) ning "Üksinda" (VAT Teater), samuti dramatiseering lavastusele "Nösperi Nönni Natuke" (Endla Teater)
- Tiina Mälberg, Liina Tepand ja Mingo Rajandi – lavastus, kunstnikutöö ja originaalmuusika helgele ja algupärasele muinasjutule "Nösperi Nönni Natuke" (Endla Teater)
- Emili Rohumaa ja Richard Ester – nõtke, kelmikas ja säresilmne duett lavastuses "Onu Ööbik" (Piip ja Tuut Teater)
- Daniil Zandberg, Jekaterina Sedova ja Aleksandr Žedeljov – hoogne ja leidlik lavastajatöö, kunstnikutöö ja originaalmuusika vankerlavastusele "Põhja konn" (Südalinna Teater)
- Kaili Viidas – eri vanuses vaatajaid tundlikult kõnetavad lavastused "Tükk maad" (Must Kast ja Eesti Rahva Muuseum) ning "Semud ja sellid" (Endla Teater, ka kunstnikutöö)
LAVASTUSE ORIGINAALMUUSIKA AUHIND
Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing
Žürii: Ardo Ran Varres (esimees), Feliks Kütt, Ann Reimann ja Liina Sumera
- Hendrik Kaljujärv – muusika lavastusele "Tagasiside" (Von Krahli Teater)
- Mingo Rajandi – muusika lavastusele "Nösperi Nönni Natuke" (Endla Teater)
- Markus Robam – muusika lavastustele "1984" ja "Hingelind" (mõlemad Eesti Noorsooteater)
VIIVE ERNESAKSA NIMELINE MUUSIKALISE JA/VÕI HELIKUJUNDUSE AUHIND
Auhinda rahastab Eesti Autorite Ühing
Žürii: Ardo Ran Varres (esimees), Feliks Kütt, Ann Reimann ja Liina Sumera
- Ivar Põllu, Kulno Malva, Andreas Jõesaar, Heikki Mändmets ja Tõnis Kristian Koppel – lavastuse "Tapty1985 Laskumine orgu" helimeeskond (Tartu Uus Teater)
- Ele Sonn – muusikaline kujundus lavastusele "Minu geniaalne sõbranna" (Rahvusteater Vanemuine)
- Peeter Volkonski – muusikaline kujundus lavastusele "Stseenid ühest abielust Ingmar Bergmani tekstile ja ühest spordivõistlusest John Cage'i muusikale" (Must Kast)
