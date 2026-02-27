Selgusid teatriauhindade nominendid

Žürii: Ardo Ran Varres (esimees), Feliks Kütt, Ann Reimann ja Liina Sumera

Žürii: Eleriin Miilman (esimees), Katrin Nielsen, Kristel Nõlvak, Tuuli Potik ja Kärt Tõnisson

Žürii: Meelis Oidsalu (esimees), Helen Kannus, Tambet Kaugema, Keiu Virro ja Margot Visnap

Žürii: Anu Tonts (esimees), Kersti Heinloo, Erki Laur, Kertu Moppel ja Anneli Saro

HALDUS- JA ADMINISTRATIIVTÖÖTAJA AUHIND

Žürii: Karmo Mende (esimees), Roland Leesment, Maie Nurmoja, Taivo Pahmann, Sander Põllu ja Siim Saarsen

Žürii: Keithy Kuuspu (esimees), Liisi Aibel, Henri Hütt, Ott Karulin ja Madli Pesti

Žürii: Lisanna Lajal (esimees), Kärt Kelder, Heili Lindepuu, Aare Rander ja Iiris Viirpalu

Žürii: Lemme Saarma (esimees), Margarita Dombrovskaja, Külli Reinkubjas, Aleksander Krjukov ja Galina Rohumaa

Žürii: Kerri Kotta (esimees), Alvar Loog, Kristel Pappel, Lauri Sirp ja Mati Turi

Žürii: Johan Elm (esimees), Jaak Allik, Elina Reinold, Külli Teetamm, Inga Vares ja Eike Värk

Žürii: Henri Hütt (esimees), Aleksander Krjukov, Alvar Loog, Aare Rander, Kärt Tõnisson ja Inga Vares

Selgunud on Eesti teatri auhindade nominendid 2025. aasta loomingu või pikaaegse silmapaistva töö eest. Laureaadid kuulutatakse välja rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil Tallinna Linnateatris.

