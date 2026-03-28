Riina Roose: meil on haruldane trupp, kellega on võimalik teha imeasju

Foto: Siim Lõvi / ERR
Teatripreemiate õhtu viimase auhinna ehk lavastajaauhinna pälvis Riina Roose Tallinna linnateatri lavastuse "Alguses oli laul" eest.

"Ma tahtsin öelda, et meil on selline haruldane trupp, kellega on võimalik teha imeasju ja lavastus, mille pealkiri on "Alguses oli laul", viitab sellele, et seal on kõvasti laulmist ja kuna minu kõlaideaal on mitmehäälne a capella laulmine, siis seda sai selles lavastus kõvasti teha ja ma imetlen meie trupp," ütles Riina Roose ja kinnitas, et a capella laulmine nõuab pidevat proovide jada ja vormis olekut.

Roose tänas ka Paavo Piiki, et ta võttis ette hulluse 500 aastast niiviisi elegantsel moel läbi kapata. "Suur tänu, elagu teater!"

Toimetaja: Kaspar Viilup

