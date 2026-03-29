Rasmus Kaljujärv: üks kriitik ütles mulle aasta tagasi, et ma oskan isegi teksti anda

Teatriauhindadel pälvis parima meespeaosatäitja auhinna Rasmus Kaljujärv rolli eest lavastuses "Palavik", parima naispeaosatäitja preemiaga tunnustati Grete Jürgensoni rolli eest lavastuses "Süütu".

Grete Jürgenson ütles tänukõnes, et kolmandal katsel on Teodori silm avanenud ka talle. "Ma olen väga tänulik, tänan teatrit Nuutrum ja kõiki jõude lava taga ja ümber," sõnas ta ja lisas, et väga suure tänuga mõtleb ka perele, sõpradele, Tartu Uuele Teatrile, Madisele ja Jaunele. "Ma tänan žüriid ka, ma ei tea, kas ma seda ütlesin."

"Kui siin sellest loogikast ja ebaloogikast juba juttu tuli, siis 2004. aastal hakkasin ma professionaalses teatris tööle, sellest on 22 või isegi 23 aastat möödas, ent kui aega veel tagasi kerida, siis ma esimest korda asusin teatris tööle 1984. aastal, sel ajal oli selle teatri nimi Riiklik Akadeemiline Teater Vanemuine, aega on edasi läinud, nimed on muutunud," sõnas Rasmus Kaljujärv ja meenutas, et aasta tagasi pistis talle üks kriitik talle käe pihku ja ütles: Kaljujärv, te üllatate mind, te oskate isegi teksti anda. "Nüüd aasta hiljem ma seisan siin selle munaga, minu areng viimase aasta jooksul on olnud meeletu, aitäh."

