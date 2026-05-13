Jaanus Rohumaa toob teater Nuutrumis lavale poeetilise draama "Tundekasvatus"

Teater Nuutrumi 2026. aasta sügishooajal esietendub Jaanus Rohumaa uuslavastus "Tundekasvatus", mis tõukub kaasaegse eesti luuletaja Tõnis Vilu loomingust ja mõttemaailmast.

Lavastus puudutab vaimse tervise, identiteedi, läheduse ja eneseotsingu teemasid tundlikult ning poeetiliselt. Lavastuse keskmes on inimene, kes püüab vastata ühiskonna ootustele kuni hetkeni, mil kaotab iseenda.

Näidendi põhiliin jälgib luuletajat, kes sõidab Jaapanisse ennast otsima, kuid jõuab pärast koju naasmist enesetapu lävele. Ta ärkab haiglas ega mäleta toimunust midagi. Tema naine ja isa asuvad tema mälu taastama ning selle teekonna jooksul jõuab peategelane äratundmiseni, et ainus võimalus päriselt elada on armastada.

Lavastaja Jaanus Rohumaa on kutsunud lavale Üllar Saaremäe, Karl Robert Saaremäe ja Teater Nuutrumi näitleja Saara Piusi. Näidendi on kirjutanud Roos Lisette Parmas.

Lavastuse loojate sõnul peitub luule jõud võimes rääkida tunnetest ja sisemaailmast viisil, mis puudutab inimest sügavamalt kui tavapärane realistlik dramaturgia. "Tundekasvatus" otsib vastuseid küsimustele, kuidas säilitada iseennast maailmas, mis eeldab pidevat kohanemist ning mida tähendab päriselt armastada ja olemas olla.

"Tundekasvatus" esietendub 16. septembril Sakala 3 teatrimaja kammersaalis.