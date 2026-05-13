X!

Jaanus Rohumaa toob teater Nuutrumis lavale poeetilise draama "Tundekasvatus"

Teater
"Tundekasvatus" Autor/allikas: Teater Nuutrum
Teater

Teater Nuutrumi 2026. aasta sügishooajal esietendub Jaanus Rohumaa uuslavastus "Tundekasvatus", mis tõukub kaasaegse eesti luuletaja Tõnis Vilu loomingust ja mõttemaailmast.

Lavastus puudutab vaimse tervise, identiteedi, läheduse ja eneseotsingu teemasid tundlikult ning poeetiliselt. Lavastuse keskmes on inimene, kes püüab vastata ühiskonna ootustele kuni hetkeni, mil kaotab iseenda.

Näidendi põhiliin jälgib luuletajat, kes sõidab Jaapanisse ennast otsima, kuid jõuab pärast koju naasmist enesetapu lävele. Ta ärkab haiglas ega mäleta toimunust midagi. Tema naine ja isa asuvad tema mälu taastama ning selle teekonna jooksul jõuab peategelane äratundmiseni, et ainus võimalus päriselt elada on armastada.

Lavastaja Jaanus Rohumaa on kutsunud lavale Üllar Saaremäe, Karl Robert Saaremäe ja Teater Nuutrumi näitleja Saara Piusi. Näidendi on kirjutanud Roos Lisette Parmas.

Lavastuse loojate sõnul peitub luule jõud võimes rääkida tunnetest ja sisemaailmast viisil, mis puudutab inimest sügavamalt kui tavapärane realistlik dramaturgia. "Tundekasvatus" otsib vastuseid küsimustele, kuidas säilitada iseennast maailmas, mis eeldab pidevat kohanemist ning mida tähendab päriselt armastada ja olemas olla.

"Tundekasvatus" esietendub 16. septembril Sakala 3 teatrimaja kammersaalis. 

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:24

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

11:40

Festivali Kikumu esinejate hulka lisandus Panda Bear

11:13

Eesti väärtfilmikinod kutsuvad avalikus kirjas tõstma riiklikku toetust

10:57

Eesti keeles ilmus Virginia Woolfi päevik

10:30

Pildid: Rakvere teatris algasid sügishooaja avalavastuse proovid

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

10:05

Ansambel Karju Lauristin avaldas debüütalbumi

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

09:17

Arvustus. Elust Eestis neil aegadel

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

11.05

Derek Leheste võitis Itaalia filmifestivalil parima näitleja auhinna

11:43

Vabamu uus juht on Maarja Merivoo-Parro

09:59

Galerii: Cannes'i filmifestivali avatseremoonia ja punane vaip

11.05

Suri kunstiajaloolane Kaia Lehari

11.05

Eesti Filmi Instituut saadab Cannes'i filmifestivalile kolm naisrežissööri

12.05

Arvustus. Noorsoo soode soosimine ja loodus lüürilises lootusetuses

11.05

LR-is ilmus briti kirjaniku 1920. aastate Tallinnast inspireeritud romaan

10:14

Cannes'i päevik #1: "Elektriline Veenus" ületab avafilmide madalaid ootuseid

08.05

Marika Vaarik: Lagle uus lavastus on Ekspeditsiooni trupi üks märgilisemaid

12.05

Von Krahlis esietendub Sanna Kartau soololavastus "Ma usun ihasse"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo