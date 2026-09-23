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Pildid: Tallinnas esilinastus Ove Mustingu mängufilm "Seatapp"

Film
Tallinnas esilinastus Ove Mustingu mängufilm
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Film

21. septembril toimus Tallinnas Ove Mustingu uue mängufilmi "Seatapp" esilinastus. Sellest nädalast jõudis film ka laiemalt kinolevisse.

"Seatapp" on rohke musta huumoriga vürtsitatud tragikoomiline lugu hääbuvast maaelust ja kaduvatest traditsioonidest, kus ei puudu ka absurdini küündivad situatsioonid, mis kõik on võetud päris elust enesest siinsamas Eestimaal. "Siinne loodus ja maastik pakuvad vaheldust ning vaateid, mida naljalt mujalt ei leia. Võttekohtade otsimise käigus avastasime fantastilisi kohti ja veel fantastilisemaid inimesi, kes omakorda inspireerisid ja rikastasid "Seatapu" lugu."

Võtted toimusid üle Eesti: Siimika külas Lääne-Harjumaal, Tartus ning Lõuna-Eestis Valgjärvel, Põlvas, Võrumaal ja Tsoorus. "Võtteperiood oli oodatult ekstreemselt raske" kirjeldab produtsent Jaan Laugamõts.

"Setapp" räägib loo tööloata moldovlasest loomaarstist(Aleksandr Bražnik), kes läheb viimase tööotsana külaelanikele appi, kui Lõuna-Eesti hajakülla nimega Kimna saabub kogenematu ametnik teatega väidetavast seakatku koldest, ning kelle tõlgenduse kohaselt tuleb kogu kodulooma pidamine viivitamatult hävitada. Ikka ja jälle tõuseb esile küsimus: kas koer on ka koduloom? Aga merisiga või kass? 

Režissöör ja stsenarist on Ove Musting, produtsent Jaan Laugamõts, operaator Sten-Johan Lill, kunstnik Anneli Arusaar, kostüümikunstnik Mare Raidma, helilooja Mihkel Zilmer. Filmi kesksetes rollides astuvad üles Aleksandr Bražnik, Taavi Teplenkov, Egon Nuter, Külliki Saldre, Hendrik Toompere jun, Andres Mähar, Mari Jürjens, Argo Aadli.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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