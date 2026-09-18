Uue muusika reede: Karl-Erik Taukar, An-Marlen, Ouu, Smilers jpt

Pikk vihmaperiood tõi meile tänavuse sügishooaja esimese suurema saagi. Üllatuslikult said kokku Taukar ja An-Marlen, Ulmenthal soojendab uueks albumiks, värske muusikaga on tagasi Beck ning erisugust lobotoomia-poppi pakuvad Kreemikast ning Lucy Bedroque.

Ulmenthal – "Hästi"

Möödunud aasta ühe põnevaima kohaliku EP-ga "All My Dreams" välja tulnud Ulmenthal ehk Eeva Trei jätkab oma kihilise popmuusika välja andmist ja lausa nii, et novembri alguses ilmub ka täispikk debüüt. Sellel kuuleb tantsumuusika mõjutustega poppi, nagu seda on ka reedel ilmunud singel "Hästi". Ootamatult positiivse sõnumiga lugu on ka Ulmenthali esimene eestikeelne lugu.

Ouu – "Teine tera"

Peagi ootamatule ja salapärasele Jaapani turneele suunduv Ouu avaldas veel enne singli, mis on b-pool topeltsinglilt "Hõõguv planeet". Ainult, et topeltsingli A-poolt veel kuskil kuulda ei ole. Keeruline! Lugu ise see-eest liiga keeruline pole ja jätkab selle sama sulni malbuse soones, kus bändile ujuda meeldib, aga sel korral ehk isegi impressionistlikumalt kui varem.

Ellip – "Watch Me Go"

Peale mõneajalist pausi on taas uue looga tagasi Ellip ehk Pille-Riin Karro. Mõne aasta eest ka EDM-i radadel seigelnud Ellip jätkab oma tavapärasemat teed soul'i, gruuvi ja pop-funk'i otsingutel. Seekord koos produtsent Martin Laksbergiga ja tundub, et iga korraga jõuab Ellip sihtkohale lähemale. "Lugu võiks mõjuda piisavalt lõbusalt ja kergelt, et ei saagi kohe aru, et tegelikult saadetakse looga kedagi metsa," rääkis artist ise ja lubas uuel aastal anda koos Martin Laksbergiga välja ka täispika albumi.

Dyvour – "Poolkoer"

Mis oleks, kui räppar-luuletaja Eigi (Eik) Spidermanile oleks vastas olemas ka tume Eik, Venom-Eik. Umbes midagi sellist pakub uue looga žanrilselt püsimatu Dyvour ehk Mattias Mägi, kes on elektroonikasse lisanud ka räppimist, nimetades eeskujudeks nii Jpegmafiat kui ka Death Gripsi.

Zebra Island – "Fool's Gold"

Plaadifirma Seksound avaldas sel aastal lavale naasnud Zebra Islandi uue singli, mis on bändi esimene pärast kümneaastast pausi. Üldiselt jääb Zebra Island oma liistude juurde, sündine dream pop, kergelt katebushiliku refrääniga, millele lisavad värvi vaikselt värelevad kitarrid ja ksülofonid. Aasta lõpuks lubab bänd veel uut muusikat.

Karl-Erik Taukar ja An-Marlen – "Teineteiseta"

Ei tea, kas keegi ei olnud üllatunud, kui nende ette lendas Kaubamaja sügiskampaania reklaamplakat, kus peal on An-Marlen ja Karl-Erik Taukar, mis ei olnudki Kaubamaja sügiskampaania reklaamplakat (või ikkagi on?), vaid hoopis lubadus ühisest loost. Esimene küsimus oli, et kumb kummale külla läheb: kas kuuleme Taukarit Boipepperoni süntesaatoritel või An-Marleni poproki lool. Tõeks sai teine variant, aga loodetavasti ootab sahtlis ilmumist ka esimene.

Kreemikast – "Ma ei teadnudki, et nii saab"

Kreemikast ehk Marto Mägi avaldas oma tulevaselt albumilt "Siin on hea" uue singli "Ma ei teadnudki, et nii saab". Nii nagu ikka, annavad Kreemikasti lood kuskilt maalähedasema (st ilma ulmelisi muusikalisi paralleele loomata, nagu Lucy Bedroque allpool) nurga alt aimu, mis võiks toimuda ühe kaasaegse inimese ajus, kui sinna sisse piiluda. Eeldatavasti sealt umbes sihuksed vilinad ja kolinad vastu kõlaksid. Nende keskel eksleb vapralt inimene, kes proovib teha nägu, et kõik ümberringi ei põle.

Smilers – "Ahvatlused"

Smilers sai maha ootamatult bluusise, kas isegi kergelt glam'ise uue looga "Ahvatlused". Muusika ja sõnad endiselt Hendrik Sal-Saller.

Ingra – "Kuninganna"

Laulja ja laulukirjutaja Ingra avaldas nädala alguses oma oktoobris ilmuvalt albumilt kolmanda singli "Kuninganna". "See laul on mulle ja loodetavasti ka kõigile teistele oluline meeldetuletus, et sa ise oled oma elu peategelane. Kui tunned mõnel hetkel, et sind on teistega võrreldes liiga palju või liiga vähe, tasub fookus tagasi iseendale tuua," rääkis Ingra, kellega koos musitseerivad lool veel kitarrist Johannes Laas, klahvpillimängija Mikk Kaasik, bassist Peedu Kass ja trummar Kristjan Kallas.

Carly Rae Jepsen – "Habits of Creatures"

Kanadalanna Carly Rae Jepseni kaheksas stuudioalbum "Day and Night" pakub pooltteist tundi küpset, aga siiski mänguhimulist popmuusikat.

Lucy Bedroque – "Speed Demon"

Los Angelese digiräppar, visuaalne ja heliline ektsentrik Lucy Bedroque avaldas uue album ja/või miksteibi "C", kus iga nurga taga varitseb žanriteülene oht. Sarnaselt Kreemikastiga pakub singlina ilmunud "Speed Demoni" peal Bedroque lobotoomia-poppi, aga nüüd siis selle mündi teist poolt: viib meid maailma, kus hapniku asemel lendleb õhus kiibi- ja protsessoripuru, mida inimkond nüüd eluspüsimiseks vajab. Teistpidi jällegi täiesti elementaarne 2026. aasta popmuusika. Põhjendatud küsimus on, kas sellest vähem on mõtet. Ühe käega kunagisest trap'ist ja tänasest rage rap'ist kinni hoides ulatub Bedroque napilt kinni haarama ka moodsast hüper-elektro-popist (Underscores, Jane Remover jt), tuues kenasti välja kahe omasoodu välja arenenud maailma ühisosa.

Beabadoobee ja Hayley Williams – "Nothing To Prove"

Londonis kasvanud filipiini päritolu artist Beabadoobee ehk Beatrice Laus avaldas enda neljanda stuudioalbumi "Pylon", kus tema magamistoalikud autorilaulud võtavad veidi toorema, emoma ja/või grunge'ilikuma kuju.

Fish narc – "Big Dumb World"

Möödunud kümnendi emoräpi-buumis GothBoiClique'i ja Lil Peepiga, aga ka Juice Wrldi koos töötanud Fish narc on vahepeal kätte võtnud ja rokkbändiks hakanud. Tegelikult juba mõnda aega tagasi, 2025. aasta veebruaris albumiga "Frog song". 16. oktoobril on oodata juba uut plaati, mille teine singel eksleb samamoodi neil USA meloodilise alternatiivroki radadel, mida mööda ka emoräpp kunagi tulema hakkas.

Miley Cyrus ja Model/Actriz – "Different Religion"

Miley, varasemalt tuntud ka kui Miley Cyrus, andis välja uue albumi, mille nimi ja esiksingel andsid küll aimu mingist suunamuutusest, aga mis plaadil siiski ei teostu. Iseasi, kas sellist suunamuutust üldse vaja on, et Miley Cyrus ka kuhugi elektropopi laine otsa ennast istutab. Aga seda suunamuutust polegi, selle asemel on palju enda ümber ringide tegemist. Avalood, ehk singel ja "Different Religion" koos USA punk-eksperimenteerijate Model/Actriziga annavad aimu mingist süngest ja uuest Miley'st, mis juba kolmanda loo turvalisuses hetkega hajub ja ise ennast miraažiks kuulutab.

Actress – "Withending"

Actressi uus mikroelektroonikat ja tekstuure täis album "Radical Frame" nõuab huvilistelt hinnangu saamiseks pigem terviklikult läbi kuulamist-istumist-mõtlemist. Ühe loo põhjal siit palju järeldada ei anna, eriti et albumi viimane lugu kestab 16 minutit. Mürtsumist on igatahes vähe ja suminaid palju.

Troye Sivan – "Party"

Oma peaaegi ilmuva albumi esiksinglil psühhedeelse kitarripopiga flirtinud Sivan on tagasi koduväljakul: bassine, muljetavadavalt kvaliteetne ja sirgeseljaline tantsupop, kust ei ole puudu ka Madonna sämpel. Ka teine singel on saanud sellise muusikavideo, et hakka või kahtlustama, et Sivan tahab ennekõike neid videosid teha ja viskab siis muuseas neile mingeid laule ka külge. Jutustaja rollis astub üles söör Ian McKellen.

Sex Week – "Life is a Circle"

Brooklynist pärit indie-duo Sex Week veiderdab uue loo peal nii, et saab veiderdatud. Nagu oleks kõik stomp-clap-lood eelmisest kümnendist üheks võitmatuks stomp-clap olluseks kokku sulatatud.

Beck – "Bleed"

Californiast pärit laulja-laulukirjutaja ning altroki mehe Becki üle 30 aasta kestnud karjääri 15. (!) album "Ride Lonesome" on ka esimene pärast seitsmeaastast pausi. 47 minutit kammerlikku kantrit ja folki, mida tuleb doseerida, nagu ikka, vastavalt vajadusele ja taluvusele.

Travis Scott – "Rhyno"

"GTA VI" jõuab aina lähemale ja see nädal tõi meile viis singlit videomängu ametlikult albumilt. Plaadil ja eeldatavasti ka mängus esitlevad originaallugusid teiste seas Pinkpantheress, Morgan Wallen, Rauw Alejandro, Future, Yung Lean ja Metro Boomin ning võrdlemisi uue lähenemisega Travis Scott. Bluusikaveriga on kohal ka Keith Richards.

Empress Of – "I Pray 4 U"

Empress Of ja tema viies album "Dream House" jookseb igasuguste kindlate määratluste eest ära sama edukalt nagu tema viimased albumid.

Yeat ja Drake – "Miss My Dawg"

Yeat viskas välja EP nimega "Cocoon", kus ka lugu koos Drake'iga. Lugu ennast esitles Drake nädala sees oma kuulsaid külalisi täis muusikavideo-filmis (?) "FOMO", mis ka vaatamiseks üles laeti. Tunni aja jooksul näeb Drake'i oma lugude saatel tegemas erinevaid asju. Kuulis ka ilmumata lugusid, sh koos Don Toliveriga valminud kaver tänaseks läbi aegade edukaima singlist "Choosin' Texas".

Dexter in the newsagent – "Fantasy"

Lugusid küll juba palju, aga Londoni alt-RnB laulja uus singel tasub siia lõppu veel ära mahutada.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.