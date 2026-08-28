Uue muusika reede: Prodigyboys, Kendrick Lamar, Interpol, Tyler, The Creator

Prodigyboys – "Bieber"

Funky "Tiigriga" oma karjäärile hoopis uutmoodi hoo sisse pannud endised rage-räpparid jätkavad puhtakujulisemas popis katsetamist. Uus lugu riimub endise looga ning ei lase äkki täiesti uut publikut ka nii kergelt minema. Siidist RnB-d "Bieberi" peal enam ei ole, vaid meenutatakse meile laulule nime andnud mehe laule "Sorry" ja "What Do You Mean".

Coldwave – "All Night Long"

Tallinna viieliikmelise bändi debüütsingel. Bändi nimi on küll Coldwave, aga bänd ei viljele seda karget ja apokalüptilist post-pungi allžanrit, vaid liikleb hoopis soojematel aladel. Oma eeskujudeks nimetavad nad Mac Millerit, Anderson. Paaki ja The Interneti. Ja umbes sellises gruuvis värske bändi debüüt lendabki.

Lee Taul – "There Was a Time"

Pärimusmuusik Lee Taul andis välja oma soolodebüüdi "Like Moths to a Flame", kuhu on koondatud tema aastate jooksul kirjutatud ingliskeelne autorilooming. Kuigi nime ette sai tutvustava markerina kirjutatud pärimusmuusika, siis album ise pärimusega üldjoontes ei tegele. Sealt kostub hoopis puhtakujulist singer-songwriter'i materjali viimasest kümnest aastast, kergeid folkroki varjundeid ja isegi veidi new wave'i.

Viktor Kuu – "Ohne liebe"

Tumemuusikaduo Viktor Kuu naaseb uue (isegi veidi coldwave'iliku) ja endiselt saksakeelse looga. Ise nad hüppavad küll coldwave'ist üle ja lähevad veidi algsema materjali juurde, nimetades ennast post-pungi ja new wave'i bändiks, mis on kindlasti ka täpsem. Kes soovib hakata juba novembrikuuks valmistuma, siis on Viktor Kuu uuest loost kindlasti abi.

Lövi – "Intertwined"

Juuni lõpus plaadifirma NCS alt singli "Virtual Love 2001" avaldanud Lövi ehk Amor Koks on uue loo tarvis löönud käed Saksmaa plaadifirmaga Epsile Records. Lövi elektrooniline tantsu- või õõtsumismuusika võtab aga endiselt otseühenduse nullindate romantikaga.

Ingra – "Jaanimardikad"

Laulja ja laulukirjutaja Ingra ehk Ingrid Rabi avaldas oma sügisel ilmuvalt albumilt teise, julgeksin öelda, et mingi piirini eplikuliku singli "Jaanimardikad". Plaadi ainus lugu, mille lüürika ei ole Ingra enda kirjutatud, vaid hoopis Maris Nõlvaku. "Kui enamasti kirjutan ma sõnu ja muusikat paralleelselt, siis see lugu sündis tänu Marisele, kes minuga oma luuletust jagas," selgitas Ingra.

Oskvar ja Mirjam Olesk – "Ilma sinuta"

Taas on kokku saanud produtsent Oskvr ja lauljatar Mirjam Olesk, kelle uus kurvameelne reivilugu töötab artistide koos- ja vastastikusel mõjul professionaalselt naivistlikult.

Daniel Levi ja Olivia – "Circles"

Daniel Levi avaldas reedel albumi "Home Away From Home", mille kaheksa lugu on sündinud viimaste aastate jooksul Londonis, Amsterdamis, Helsingis ja Tallinnas. Nagu plaadi nimest ja ka kaanepildist (allpool) järeldada võib, on plaat pühendatud kodule. Loos "Circles", nõtkelt tiirutav RnB-lugu, mis astub Levi tavapärasest gruuvist veidi väljapoole, teeb kaasa ka Belgia artist Olivia. Ülejäänud lugudel mängib Levi oma "päikeselise" poploo retseptiga, mille peale on küll raske pahandada, aga samas on neil raske millegagi silma ja kõrva hakata. Aga äkki nad ei tahagi kuhugi hakata, tahavad lihtsalt olla.

Ciel – "This Is Aria!"

Kas nii oleks kõlanud Dizzee Rascal, kui ta oleks 19-aastane ja alustanud muusika tegemist sel kümnendil? Liiga raske seda ette kujutada pole. Noor briti räppar Ciel segab oma singlil kokku nii palju asju, et kõiki vast ei oskagi kohe märgata: afrobeats'i, trap'i, ÜK bassi ja asi kulmineerub hoopis troopilise ja vaskse prantsuse house'iga. Lugu pärineb Cieli äsja ilmunud album/mixtape'ilt "Fear & Clothing!".

Prince – "Heaven"

Reedel ilmus Prince'i nime alt "Timeless", kogumik seni ilmumata lugudest, mis jäävad aastate 1977 ja 2016 vahele. Ei ole see ühegi albumi pikendus või laiendus ega ka temaatiline kogumik (nagu nt "Originals"), vaid lihtsalt üheksa "uut" lugu ning üks live-esitus.

Ice Spice ja Lil Yachty – "Out My Face (My Baby)"

Jaa, Ice Spice oli ja on tänaseni täitsa olemas. Need mõned lood, mis tal on, elavad vist tänaseni piisavalt hästi, et New Yorgi räpparil, kellele ennustati heal juhul ühe hiti jagu edu, ongi keeruline kuhugi ära kaduda. Samas ei tea, kas keegi pani tähele, kui ta vahepeal natukeseks ära kadus? Aga uut kahepoolset singlit koos Lil Yachtyga kuulates ei näe ka põhjust teda kuhugi ära ajada, kuigi eks saab ka veidi põnevamalt.

Untitled (halo) – "Aimee lou wood freestyle"

Soovite natukene filmilikku shoegaze-klubiräppi Los Angelesest? Palun väga.

Jennie – "Heaven"

Kas tänaseks on kõikide Blackpinki liikmete soolokarjäärid kokku liidetuna rahvusvaheliselt suurem moodustis kui Blackpink oli? Jennie kõrval veel ka Lisa ja Rosé (ja ka Jisoo, kes on neljast vast kõige rohkem varjus). Nii nagu Jennie debüüt-sooloalbum "Ruby" on ka uus EP "Fallen Angel" just ingliskeelne ja ootabki pigem ingliskeelses maailmas elavaid kõrvu ennast kuulama. Mitte, et tal seda tingimata vaja oleks, aga abi on Jennie'l, kes on tänavu esinenud ka mitmele Lääne muusikafestivalidel, oma remiksist Tame Impala loole "Dracula" siiski olnud, ükskõik kui mittemidagiütlev ja ebamäärane too remiks ka ei oleks.

Interpol – "Darling Thoughts"

Nullindate New Yorgi indie-buumi bänd Interpol tuli reedel välja oma kaheksanda albumiga "This Mirror Weighs a Ton". Kusjuures kõigest kuu aega pärast seda, kui täpselt sama tegid veidi "suuremad" kolleegid ansamblis The Strokes. Bändi uus album on udune, tujukas, tõsine, aga sealjuures rahulik. Ratast uuesti muidugi ei leiutada, aga ehk kujutatakse seda veidi uutmoodi.

Young Thug, Tezzus ja 1300Saint – "Consummate"

Kuidagi on nii juhtunud, et Young Thug, kelle mõjust ei räägita mitte ainult räpimaailmas, sest fännide hulgas on ka Charli XCX ja Caroline Polachek, on kuidagi suutnud peale vangistust ja pikki kohtuprotsesse, protežeede kadumist (Lil Keedi surm ja tüli Gunnaga) leida enda ümber uue portsu Atlanta noori räppareid, kes tänavu vaikselt hoogu on kogunud. Lisaks Tezzusele ja 1300Saintile ka Diamond*, Pz, Sk8star jpt rühmitusest nimega ØWAY. Osale neist pakub Thugi YSL plaadifirma eelmisest aastast ka peavarju. Reedel peaks ilmuma ka sama plaadifirma ühine collab-album "Slime Language 3", kus Young Thug koos kõigi oma uute lastega peal möllab. Artikli kirjutamise hetkel oldi Instagrami stooride järgi veel küll alles stuudios. Mõned päevad varem välja antud singli "Consummate" põhjalt võib järeldada, et noored toovad veteranile uut energiat küll.

Alabama Shakes – "Tied To You"

Pärast 11 aastat kestnud pausi on Alabama Shakes tagasi oma kolmanda albumiga. 48 minutit rokki, soul'i ja veidi psühhedeeliat.

Dahi, Kendrick Lamar ja Amber Mark – "How To Pray"

Produtsent Dahi, kes on aidanud valmida lugudel "Money Trees" (Kendrick Lamar), "Worst Behavior" (Drake), "I Don't F*ck With You" (Big Sean), töötanud veel koos SZA, Tinashe'i, Madonna, Kehlani, Kali Uchise jpt-jpt, avaldas albumi "Black Boy (Alternative)", millel on samuti korralik nimekiri külalisi: Kendrick Lamar, Vince Staples, Childish Gambino, Ravyn Lenae jt.

Dinosaur Jr. – "Take Me With You"

Tänaseks 42 aastat kestnud karjääri otsa panevad USA alt-rock'i pioneerid veel 13. albumi, mis kannab nime "There Near". Bändi ninamees J Mascis andis ise endale plaadi tegemiseks Rick Rubini nõu. "Alati kuuleb, kuidas Rick Rubin sunnib bände, keda ta produtseerib, maha istuma ja oma esimest albumit kuulama ja ütlema, et läheme selle saundi juurde tagasi. Ma siis andsin tema nõu ise endale," rääkis ta. Esmapilgul ei paista ühtegi lugu ilma vigiseva kitarrisoolota.

AZ Chike ja Tyler, The Creator – "Look Like My Mama"

Tyler, The Creator lükkab päris suure hoo sisse võrdlemisi vähetuntud ja vähe-märkmisväärsele Los Angelese räppari AZ Chike'i uuele albumile, tehes Chike'iga kahasse tema tulevase plaadi esimese singli. Kõik see toimub väidetavalt sellepärast, et Tyler on suur fänn. Õigetest fännidest võib palju kasu olla, vaevalt oleks muidu olnud AZ Chike'i uus singel täna Pitchforki esiuudis. Ja vaevalt oleks AZ Chike'i uus singel siia nimekirjagi jõudnud. Bouncy lugu ise ei ole ka kõige hullem, aga iseenda laulul nii ebavajalikuks ei tohiks ikkagi jääda.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.