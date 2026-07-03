Uue muusika reede: Nublu, Madonna, Jorja Smith, Cara Delevingne

Juulikuusse juhatavad meid Madonna uus album, Nublu ja Tief City 44 uus lühialbum, ansamblid Käsi ja Holy Motors, modell, näitleja ja nüüd ka laulja Cara Delevingne ning Killersi ninamees Brandon Flowers, kellel abis kitarrist Laur Joamets.

Nublu ja Tief City 44 – "Lainte laul"

Reedel avaldas Nublu ühes rühmitusega Tief City 44 lühialbumi "Is It Estonia?!". EP peal on kokku viis lugu, nende hulgas ka talvel ilmunud hitt "Kesselaid". Plaat valmis koos Frederik Küütsiga, kes on ühtlasi ka enamuse lugude produtsent. Üldiselt keskendub lühialbum sarnasele esto-ladina-muusikale, millega mängis ka juba hittlugu "Kesselaid". Ei tea, kuidas teiega, aga pärast päris arvestatava pikkusega pausi, kus kõik on ju iseenesest kena ja tore, on paratamatult tekkinud soov kuulda Nublu muusikas jälle ka mõnda teravamat serva. Loodetavasti tuleb peagi ka see aeg.

Holy Motors – "Tough Crush"

Holy Motors teatas, et nende järgmist albumit on oodata 16. oktoobril. Plaat jagab nime kevadel ilmunud singliga "Heaven's Night" ja tuleb välja, et mõne nädala eest ilmunud eestikeelne singel "Tallinn täna õhtul" plaadile siiski ei jõua. "Nägin ühel peol väga head tantsijat ja armusin tema liigutustesse. Õhtu oli aeglane ja vaikne, nii et me läksime autoga sõitma. Järjekordsest Circle K-st mööda sõites sain aru, et mu kaaslane on väga kuiv ja on aeg koju minna. On see siis taevas? Või on see midagi muud," rääkis bändi esileedi Eliann Tulve värskest loost.

Tuuli Rand – "Mõistatus"

Tuuli Rand proovib kätte järjekordse pop-funk singliga. Kuigi uus laul valmis koos uute kolleegidega, Gevin Niglase ja Emili Jürgensiga, siis ei saa kuidagi üle ega ümber tundest, et oleme seda lugu juba millalgi ja kuskil kuulnud. Aga võib-olla on siin pilti natuke teravamaks keeratud. "Mõistatus" on samal ajal ka viies singel Ranna järgmiselt albumilt, kuhu jõuavad viimase kahe aasta jooksul ilmunud lood, sh Eesti Laulu konkursil osalenud "REM".

Käsi – "Võmmid"

Ansambel Käsi, kuhu kuulub ka hittfilmi "Fränk" režissöör Tõnis Pill, avaldas uue loo "Võmmid". Kuuldemängulikus loos raiuvad kitarrid, peksavad trummid, undavad sireenid ja pagasnikus on kolmas käsi.

Lövi – "Virtual Love 2001"

Amor Koks ehk Lövi uus singel ilmus plaadimärgi NoCopyrightSounds (NCS) alt. Üks tuntumaid sõltumatu elektroonilise muusika plaadifirmade alt, kus tegutsevad veel ka Cartoon ja Syn Cole. Kõige tavalisem NCS-i tümm Lövi uus lugu ei ole, vaid sõidab oma dubtechno'se olemisega erinevates sinitoonides nullindate maailma ja vaatab välja vihmapiiskadega kaotud taksoaknast.

Kaibald – "Silent rider"

Hiiumaalt pärit ansambel Kaibald, kes jagab nime samal saarel asuva Eesti ainsa kõrbega, avaldas debüütualbumi "Roadtrip to Kaibald". Koos Peeter Salmelaga valminud plaadilt leiab 13 lugu. Ainus külaline on Raul Ukareda. Nimele kohaselt teeb Kaibald kõrbelikku bluusrokki, aga sealjuures oma kuulajat kunagi lõpuni ära ei kuivata. Eks olegi Eesti kõrb(ed) teistsugused.

Madonna – "Love Without Words"

Jaa, Madonna uus album "Confessions II" on väljas. 67-aastane popstaar pani välja 16 laulu, mis kestavad üle tunni aja. Selle jooksul saab suurema enamuse ajast teoorias justkui basside ja süntide taustal tantsida, aga kas praktikas ka? Rutakalt esimesele kuulamistiirule reageerides võib öelda, et arvatavasti ükski uus lugu n-ö kohustuslikke Madonna lugusid ühestki playlist'ist välja ei lükka. Ei tea, kas ka kõrvale mahuvad. Madonna ja produtsent Stuart Price käivad läbi päris mitu erinevat pesa, aga ühessegi neist liiga pikaks pidama ei jää. Ning juba viiendas loos loeb Madonna laisalt ja sosinal bassikõmina peal räppides ette Basquiat, Keith Haringu ja teiste nimed.

Laila! – "Miss Mango"

Mos Defi tütar Laila!, kes pööras oma debüütalbumiga nii mõnedki pead ja mida vaatlesime ka kultuuriportaalis, on esimese albumi järgsest kurnatusest üle saanud ja tagasi uue muusikaga. "Miss Mango" kohta võiks öelda, et see on nagu "Girl from Ipanema", kui see oleks salvestatud magamistoas, samas on siin Lailat! alguses eristanud lo-fi'd vähem ning orgaaniliste saundidega liigub ta rohkem juba Jorja-Smithi-Raye'-Amy-Winehouse-Olivia-Deani territooriumile. Seda meil muidugi rohkem vaja pole. Õnneks on alles veel grammike naiivsust, mis muidu liiga pika ja vähesündmusliku loo päästab.

Dev Lemons – "Eat the pavement"

Sotsiaalmeedia-koomik Dev Lemons, kelle tööriistakastis on ka erinevad muusikanaljad, avaldas oma debüütalbumi "Surface Tension" möödunud aastal. Kui albumilt kostus liiga tugevalt läbi, et üritatakse olla hirmus naljakas, siis uuel singlil on nali piisavalt hästi, siinpuhul, shoegaze'i produktsiooni sisse õmmeldud, et võime juba pigem rääkida magdalenabaylikkust naivismist ja romantikast.

Cara Delevingne – "Need it"

Eelkõige näitleja ja modelline tuntud Delevingne avaldas oma esimesed ametlikud soolosinglid selle aasta maikuus ning valmistub albumi välja andmiseks. Tujuka süntpopi loo valmimisele aitas teiste seas kaasa ka art pop'i suurnimi Fiona Apple.

Peggy Gou ja Ayra Starr – "Wo, man"

Viimastel aastatel vast endalegi ootamatult palju tähelepanu saanud Lõuna-Korea produtsent ja DJ Peggy Gou, kes maandus kevadel oma hitiga "(It Goes Like) Nanana" ühel kolmest Drake'i albumist, ei ole kunagi kerget labasust ega küünilisust ära põlanud, kui sellest tantsupõrandal kasu on. Samamoodi labane, aga sellisena kaasahaarav, on Gou uus eurohouse'i lugu "Wo, man". Ayra Starr aitab adigidäng-digi-dängidängide vahel paati vee peal hoida, et asi täiesti "Macarenaks" või Las Ketchupiks ära ei läheks.

Brandon Flowers – "Plans"

The Killersi ninamees Brandon Flowers avaldab 21. augustil, pärast enam kui kümneaastast pausi, uue sooloalbumi "Thrasher". Nashville'is lindistatud plaadi esimene singel hüüab meile valjuhäälselt, et ta on Nashville'is lindistatud. Samas ei ole raske loo refrään oma peas ka The Killersi võtmesse sättida. Kusjuures, singli salvestusel mängib ka Eesti kitarrist Laur Joamets.

Ela Minus ja Nick León – "Espiral"

Eksperimentaalse pop-elektroonika artist Ela Minus ja DJ-produtsent Nick Leon, kes mõlemad oma möödunud aasta albumitega päid pöörasid, annavad 7. augustil välja ühise EP "Qué les pasó a mis amigos?". Isutekitajana pakutakse meile lugu "Espiral", mis koondab endas päris osavalt Ela Minuse jaheduse ning Nick León kalgivõitu soojuse.

Jorja Smith ja Wizkid – "Alive"

Jorja Smith teatas, et 21. augustil on oodata tema uut albumit "What Are The Odds" ja jagas sellelt teist singlit "Alive". Värskel lool ehitab Smith koos produtsent P2J-ga afrohouse'i/afropiano biidile üles RnB-loo, kaasas Smithile omane kergus ja välja kalkuleeritud kogus õhku muidu tummiste tükkide vahel. Kaasas on Smithil Nigeeriast pärit afrobeats'i staar Wizkid.

Ken Carson – "Knocking"

Oma plaadifirma bossi Playboi Carti hiigelsuures varjus tegutsev Ken Carson avaldas tunniajase albumi "Xperiment". Lisaks ülemusele teevad kaasa veel Young Thug, Destroy Lonely ja Lil Uzi Vert. "Knocking" mahu plaadil pakutavast vast kõige lihtsamini traditsioonilise loo raamidesse, kuigi siin on ka mõned tekstuurid nii pingule tõmmatud, et saab olema huvitav jälgida, kuhu eksperimentaalsem rage rap järgmiste aastate jooksul välja jõuab. Kes Carsoni lõputule ja monotoonsele kräuksurahele küüned taha saab ning sealt gruuvi üles leiab, sel võib tund aega ka päris lõbus olla, olgugi et mõtted on suures osas tuletuslikud.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.