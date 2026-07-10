Uue muusika reede: Beyoncé, Lil Till, Pinkpantheress, Siimi

Südasuvi on kätte jõudnud ja sel puhul kostitavad meid eripalgeliste kauamängivate ja singlitega artistid nii kodust kui ka välismaalt. Teiste seas rõõmustavad sel nädalal kuulajaid Beyoncé, Lil Till, Maria Minerva ja Future.

Clicherik & Mäx – "Käsipagas"

Pärast Eesti Laulu konkurssi, sooloprojekte ning tihedat kontsertsuve on Clicherik ja Mäx taas ühist muusikat loomas. Esimese ühise viljana jõudis kuulajateni singel "Käsipagasis".

"Käsipagasis" sai oma kuju koostöös Soome produtsentide ja laulukirjutajate Kristian Seppälä ning Luka Bo Lemströmiga. Lõpptulemuseks on lugu, mis ühendab klaverikäikudel kulgeva house'i, kaasaegse klubisaundi ning Clicheriku & Mäxi leidlikud riimid.

Lotey – "Panen su plaani"

Kurbade Uudiste all tegutsev Lotey on tiheda esinemisgraafiku kõrval ka stuudiosse jõudnud ning kostitab kuulajaid värske singlile "Panen su plaani". Loo valmimisse andsid oma panuse ka Jako Marten Reilson, Kedzer, Leis, Helena Maricic Guitar ja Edward Horužhenko.

Maria Minerva – "Devotion"

Pärast kuueaastast pausi avaldas Maria Minerva uue soolo-EP-d "Contact High". Los Angeleses salvestatud ning Norra produtsendi Lasse Lokøy kaasprodutseeritud lühialbum paikneb piiripealses ruumis, kus kohtuvad hilisõhtune tantsupõrand ja esoteeriline privaatne rituaal, mida kannavad uus küpsus ja omanäoline autorikäekiri.

Kiwa – "Bubble Level"

Kunstnik ja helilooja Kiwa andis välja uue albumi "Ghost Nonius", mis seisab tema enda sõnul kuskil konseptsuaalkunsti ja autorielektroonika ristteel. Julgete bassi- ja rütmieksperimentide järel, mida kuulis näiteks tema mullu ilmunud albumil "Rave for Glitched Generation", on värske plaat rohkem isegi nostalgiline rännak elektroonilise muusika kuldajaga möödunud sajandi lõpus, kus tihedate sündilaviinide vahel heljub ambientne meloodiaudu. Uue albumi annab välja plaadifirma Glitch Please.

<a href="https://kiwanoid.bandcamp.com/album/ghost-nonius">Ghost Nonius by kiwanoid</a>

Siimi – "Outer Layers"

Eesti elektroonilise muusika produtsent Siimi andis välja esimese plaadi "Patience". Siimi sõnul demonstreerib album aastatepikkust arengut, kus erinevatest demodest tuli tänane tulemus lõpuks naturaalselt kokku. Muusikaliselt juhatab album hästi sisse sel nädalavahetusel toimuva Beach Grindi: siin kõlab täpselt sedalaadi staadioni-EDM'i ja -post-post-dubstep'i mutantsioonidest kokku sulanud ekstaatiline ja värvikirev bassiplahvatus, mille saatel Pärnu rannas end segi saab tantsida. Nüüd võite siis kodus ka naabreid häirida.

Lil Till ja Pluuto – "Gabbana"

Räppar Lil Till andis välja uue albumi "Tallinn on minu", kus löövad teiste seas kaasa ka Pluuto, Margiiela, Mudah ja Metro_0, produtsendid on Jordan Nassar, Woosah ja Kenzee. Siin ei ole enam keskmes niivõrd debüütplaati "Raha üle kõige" kirjeldanud provotseeriv lüürika, vaid see on uuekooli hip-hop'i vundamendist võrsunud moodsaim popmuusika, pöörded on kohati isegi oodatust madalamad, aga see introspektiivsus töötab pigem materjali kasuks.

Traffic – "Husqvarna"

Traffiku värske suvesingli autorid on Stig Rästa ja Silver Laas ning loo produtsentideks on Stig Rästa ja Vallo Kikas. "Veetsin terve päeva aiatöid tehes ning just siis tekkis ka selle loo idee. Kui õhtul stuudiosse jõudsin, ei saanud ma seda enam peast välja. Hakkasime Stigiga kohe kirjutama ja paari tunniga oligi lugu valmis," selgitas loo kaasautor ja bändi laulja Silver Laas. Kuulajana tekib seejuures aga küsimus: kas see AI-hõnguline reklaamlaulu vorm on paroodia või mitte? Lõpliku vastust see lugu ei anna.

Rezzett – "Fling It"

Lihtne oleks liigitada produtsentide Lukidi ja Tapesi duot Rezzett osaks Londoni eksperimentaalelektroonika skeenest, kuid tegelikult kihutavad nad pidevalt ikkagi kiirteel briti alternatiivmuusika metropoli ja Tallinna vahel. Korra on nad siin, korra seal, tänu millele kuuleb nende muusikas sama palju lainetusi IDA raadiost kui ka NTS-ist. Värske kauamängiv "Into the Boiling Darks" on nende esimene album viimase kolme aasta jooksul ja muusikaliselt pakub see sama ettearvamatut ja meeldivalt tolmust rännakut läbi tantsumuusikat nurgataguste, jungle'ist kuni pahupidi keeratud deep house'ini.

Kristjan Glück feat. Reti – "Põhjuseta lugu"

Žanripiire painutav Kristjan Glück avaldas teise singli oma tulevaselt albumilt. Lugu sündis koostöös Retiga, kes jõuab kuulajateni esimest korda eesti keeles. Glücki sõnul peitub selle armastusloo taga väga isiklik ja keeruline arengulugu.

"Lisaks inimestevahelistele tunnetele räägib lugu ka armastusest enese vastu või oma suhtest loominguga. Sõna põhjuseta võib mõjuda algselt tähtsusetult või tühja tundena, kuid loo arenedes tekib mõistmine millestki sügavamast ning loomulikust, mis toob välja sõna uue külje. Sellise suhte defineerimiseks polegi põhjust vaja," tutvustas Glück.

Kristin Kaha – "Oled teel"

Laulja ja laulukirjutaja Kristin Kaha avaldas singli "Oled teel", mis räägib ootusest ja sellest tundest kui sa tead, et keegi oluline on sinu poole teel. Singlil teevad kaasa Arty Tamme kitarril, Maali Kukk klahvpillidel, Emil Erastus bassil ja Emma Tsirk trummidel. Loo salvestas ja miksis Krister Toom ning masterdas Mattias Pärt.

Silver Sepp ja Kristiina Ehin – "Mereröövlilugu"

Silver Sepja ja Kristiina Ehini ühissingel sündis purjereisil Vahemerel, kui paarile kerkis vaimusilma kasskapten oma pahelise pruudiga. "Manasime nad esile ja keerasime nende loole mitu vinti peale. Sündis laul mehest ja naisest, kes on justkui koer ja kass ega saa omavahel pehmelt öeldes läbi," tutvustas paar.

Ulmenthali – "Let Me"

Eeva Trei, artistinimega Ulmenthal, avaldas oma debüütalbumi esimese singli "Let Me", mis ilmus koostöös Eesti-Briti plaadifirmaga East x West Records. Lugu räägib sellest, kui palju mõjutavad meie elu nii enda tehtud valikud kui ka keskkond, mida me ise mõjutada ei saa. See kirjeldab kahte pealtnäha tavalist päeva, millest üks on täis häid tundeid ja teine hirmu ning pettumust.

Beyoncé – "Morning Dew (Donk)"

On see nüüd siis uus lugu või mitte? Beyoncé esimene uus singel pärast 2024. aastal ilmunud albumit "Cowboy Carter" viib ta tagasi nullindate alguse sensuaalse RnB radadele, aga seda põhjusel, et tegemist on tegelikult 2006. aastal ilmunud albumi "B'Day" 20. sünnipäeva tähistamiseks mõeldud looga, mis toona ametlikult ei ilmunud, kuid ringles nime "Donk" all mitteametlikult. Pharrell Williamsi produtseeritud lugu on nüüd saanud uue glasuuri, refrään on ümber töödeldud ja pean tõdema sama, mida on varem korduvalt juhtunud: ma tahaks väga Beyoncé muusikale vastu panna, aga meie aja ühe parima laulukirjutaja loomingu ees olen endiselt relvitu.

Kelela ja Pinkpantheress – "The Bridge"

Juba singlitega näitas Kelela, et ta on hakanud vaikselt oma tantsurütmidest läbi imbunud alternatiivset RnB retsepti ümber mängima. Basside asemele on tulnud... kitarrid, või siis vähemalt kordades rohkem õhku. Käiguvahetus ei tähendanud aga seda, et Kelela üritaks nüüd pimesi märki tabada, ilmselt on ta vähemalt sisemiselt juba pikka aega loominguliselt uude suunda liikunud, sest ta uus materjal Warpi alt ilmunud albumil "New Avatar" on veenvalt graatsiline. Võtke kasvõi see briti (hüper)popi superstaari Pinkpantheressiga tehtud lugu, milles kuuleme ka teda täiesti uues kastmes.

Future – "California Girls"

Pärast nelja-aastast pausi on Future valmis saanud uue sooloalbumi "The Real Me". 22-loolise album vihjab juba pealkirjaga isiklikumale lähenemisele, kuid säilitab Future'ile omase tumeda, melanhoolse trap'i esteetika.

Suki Waterhouse – "Notting Hill"

Näitlejana alustanud, kuid koroonapandeemia ajal muusikas kätt proovima hakanud Suki Waterhouse on valmis saanud oma kolmanda albumi "Loveland". 14-looline album liigub unenäolise indie-popi ja pehme alternatiivroki radadel, põimides romantilisi meloodiaid eneseotsingu, emaduse ja identiteedi muutumise teemadega.

Jungle – "Someday, Somewhere"

Briti trio Jungle jätkab augustis ilmuva uue albumi "Sunshine" ootuse kasvatamist värske singliga "Someday, Somewhere". Kui varasemad singlid "Carry On" ja "The Wave" tõid esile ansambli energilisema külje, siis uus lugu mõjub korraga õrnalt melanhoolse ja lootusrikkana.

Teddy Swims – "Break Up in Reverse"

Teddy Swimsi uus lugu "Break Up in Reverse" on inspireeritud laulja hiljutisest lahkuminekust oma lapse emaga. Warner Recordsi alt ilmunud pala vaatleb suhte lõppu ebatavalise nurga alt – soovides, et lahkuminek kulgeks tagurpidi, nii et valu asemel viiks see tagasi armastuseni.

The Rolling Stones – "Mr Charm"

The Rolling Stones ei väsi ning bänd andis välja oma 25. stuudioalbumi "Foreign Tongues". Albumil teevad kaasa ka Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith ja Chad Smith ning loos "Hit Me in the Head" kõlab trummidel lahkunud Charlie Wattsi viimane stuudiosalvestus.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.