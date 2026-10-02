Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

Klassikaraadio eetris alustab uus 12-osaline saatesari "ERSO 100. Tagatoajutud", mis otsib vastuseid küsimustele, kuidas kõlab ERSO orkestrandi jaoks seestpoolt ja mida mäletavad muusikud orkestri hiilgeaegadest, keerulistest perioodidest ja unustamatutest kontsertidest.

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri teekond sai alguse koos ringhäälinguga sada aastat tagasi. ERSO ajalugu on kõigi nende muusikute ajalugu, kes on saja aasta jooksul selles orkestris mänginud – neid on kokku ligi 700. Igaüks neist on andnud oma panuse, mõned neist on saanud legendideks, keda tänini mäletatakse. "Tagatoajutud" keskenduvad orkestri saja-aastasele ajaloole just mängijate mälestuste kaudu.

Erinevate põlvkondade orkestrandid räägivad oma teekonnast orkestrisse, kolleegidest ja peadirigentidest ning meenutavad erilisi hetki kontsertidelt ja turneedelt. Need on ausad lood nii orkestri tõusudest ja mõõnadest kui ka rasketest aegadest.

Saatesarja autor Kersti Inno on Klassikaraadios aastakümneid vahendanud ERSO kontsertide ülekandeid ning intervjueerinud dirigente, soliste ja heliloojaid.

"Kui mul paluti seoses ERSO juubeliga koguda orkestrantide mälestusi, haakusin selle ettepanekuga õhinal ja olen tänulik neile muusikutele, kes nõustusid oma mõtteid jagama. Need jutud andsid võimaluse vaadata orkestri sisse, kujutada ette olukorda, kus paremasse kõrva puhub trompet ja vasakusse tromboon, milline helide maailm ümbritseb viiuldajat esimeses, milline viimases puldis. Vaatan ja kuulan nüüd orkestrit teisiti, tajudes üha enam iga muusiku rolli orkestris," ütles Kersti Inno.

Sarja esimene saade on eetris 2. oktoobril, kus kuuleb tulevase orkestri tuumiktrio viiuldaja Hugo Schützi, pikaaegse kontsertmeistri Rudolf Palmi ja orkestri veteranide mälestusi, samuti saavad sõna Neeme Järvi ja Toomas Velmet.

"ERSO 100. Tagatoajutud" on Klassikaraadio eetris alates 2. oktoobrist reedeti kell 18. Saade kordub pühapäeviti kell 14. Saatesarja autor on Kersti Inno ja helioperaator Katrin Maadik.