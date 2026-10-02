Kultuuriministeeriumis valmis eelnõu ERM-i staatuse muutmiseks

Staatuse muutmisega saab ERM muuseumivaldkonna teadus-arenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERM-i alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Paraku ei lahenda muudatus muuseumikogude hoidlate ega ennistuskoja töötingimuste küsimust.

"Muuseumid vajavad kogudele kohta, räägime kahest asukohast, Tallinnast ja Tartust. Tartus räägime enda Raadi hoidlate baasil tekkivatest arendustest. Kõige suurem mure, mida mina näen praegu seoses Kanutiga, lisaks muuseumide hoiutingimuste parandamisele, on Kanuti töötingimused. Need vanalinna ruumid ei ole sobivad, Kanut ise on ka otsinud ruume. Me ei tea mis saab pärandihoidlast, milline ta tuleb, aga töötingimused on vaja saada paremaks. Praegu võetakse vanker lahti, et ta Kanutisse viia ja pärast pannakse kokku tagasi, aga see on natuke ebaratsionaalne," ütles ERM-i direktor Laura Kipper.