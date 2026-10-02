X!

Kultuuriministeeriumis valmis eelnõu ERM-i staatuse muutmiseks

Muuseumid
Foto: Airika Harrik/ERR
Muuseumid

Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks.

Staatuse muutmisega saab ERM muuseumivaldkonna teadus-arenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERM-i alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Paraku ei lahenda muudatus muuseumikogude hoidlate ega ennistuskoja töötingimuste küsimust.

"Muuseumid vajavad kogudele kohta, räägime kahest asukohast, Tallinnast ja Tartust. Tartus räägime enda Raadi hoidlate baasil tekkivatest arendustest. Kõige suurem mure, mida mina näen praegu seoses Kanutiga, lisaks muuseumide hoiutingimuste parandamisele, on Kanuti töötingimused. Need vanalinna ruumid ei ole sobivad, Kanut ise on ka otsinud ruume. Me ei tea mis saab pärandihoidlast, milline ta tuleb, aga töötingimused on vaja saada paremaks. Praegu võetakse vanker lahti, et ta Kanutisse viia ja pärast pannakse kokku tagasi, aga see on natuke ebaratsionaalne," ütles ERM-i direktor Laura Kipper.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

19:16

Kultuuriministeeriumis valmis eelnõu ERM-i staatuse muutmiseks

19:01

Draakoni ja Hobusepea galeriis on avatud kunstnikepaaride näitused

18:58

Art & Tonic galeriis saab tutvuda noorte Eesti kunstnike loominguga

18:11

Kultuuri kiirkursus | Pisaraid kiskuvatest koerafilmidest kameeleon-Pattinsonini

17:09

Kultuuriportaal soovitab: Brigitte Bardot' romantiline draama "Eraelu" Jupiteris

17:03

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriinist võttis osa ligi 3000 inimest

16:36

Galerii: Siim Kallase raamatu "Raha, poliitika ja meie" esitlus

16:29

Keelesäuts. Tontide tontserdid keeles

16:17

Reaalkooli juurdeehituse arhitekt Johan Tali: tahtsime reaalivaimu uude majja üle tuua

15:32

Evelin Samuel: muusika ja keraamika ei sega teineteist

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.10

Galerii: rahvusvahelisel muusikapäeval jagati muusikapreemiaid Uuendatud

01.10

Krista Kaer: tehisaru kasutamine klassika tõlkimisel on eetiliselt täiesti vale

13:03

Elmo Nüganen: Dostojevski põletamisega Vene maailm ära ei põle

01.10

Maria Faust: käeluumurd muutis mu karjääri kardinaalselt

15:22

Uue muusika reede: Eleryn Tiit, Lil Nas X, Heleza, Quavo

01.10

Rahula: lapsi ei tohi alahinnata – nad on õrnahingelised, aga ka väga tugevad

01.10

Klassikaraadio ootab muusikasõpru viktoriini lahendama

12:44

Klassikaraadio uus saatesari viib kuulaja ERSO tagatubadesse

15:03

Ülevaade. Teatrihoone on ilma inimesteta tühi, kuid teater ei vaja hoonet, et funktsioneerida

09:31

Helmi Tohvelmani preemia pälvis Eve Mutso

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo