Eesti Rahva Muuseum loob noortenõukogu

Eesti Rahva Muuseumi (ERM-i) juurde luuakse noortenõukogu, mille eesmärk on pakkuda noortele võimalust oma ideid ellu viia ning tagasisidestada muuseumi tegevust. Noortenõukogusse oodatakse 15- kuni 19-aastaseid noori kandideerima aprilli keskpaigani.

Kaheksaliikmelise noortenõukogu ülesanne on tuua muuseumisse värskeid vaateid ja mõtteid. Nõukogu liikmed pakuvad välja ideid, mida muuseumiga üheskoos katsetada, teevad ettepanekuid uute tegevuste loomiseks ning aitavad kaasa ERM-i näituste, sündmuste ja kasutajakogemuse arendamisele.

"Tuleviku muuseumi ei saa ehitada nendeta, kes selle endale pärivad. Noorte kogemused ja seisukohad on siin erakordselt olulised, et astuksime nendega ühes sammus," sõnas ERM-i direktor Laura Kipper vajadust uue algatuse järele.

Noortenõukogu liikmed saavad näha, kuidas sünnivad näitused, programmid ja sündmused. Noored saavad muuseumi strateegilisi tegevusi tagasisidestada ning esitada oma ideid. Nad teevad koostööd ERM-i erinevate valdkondade töötajatega alates kuraatoritest kuni sündmuskorraldajateni.

Noortenõukogu liikmetele on sissepääs ERM-i näitustele ja programmidele tasuta. "Innustame kandideerima kõiki noori, ka neid, kes pole ERM-i kunagi jõudnud," lisas Kipper.

ERM-i noortenõukokku oodatakse 17. aprillini kandideerima 15–19-aastaseid noori. Nõukogu hakkab kohtuma Tartus kord kuus. Tartust väljaspool elavatele noortele kompenseeritakse transpordikulud. Noortenõukogu liikme ametiaeg kestab ühe aasta.