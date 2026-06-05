X!

Galerii: Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp jõudis Austraaliast ERM-i

Muuseumid
Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp jõudis Austraaliast ERM-i
Vaata galeriid
35 pilti
Muuseumid

Otto Tiefi valitsuse ajal Kadrioru lossi kohal lehvinud sinimustvalge lipp, mis päästeti 1944. aastal Punaarmee kätte langemisest, jõudis pärast 82 aastat Austraaliast tagasi Eestisse. Ajalooline lipp annetati lipupäeval ERM-ile.

Kui Saksa väed Eestist 1944. aasta septembris Punaarmee pealetungi eest taandusid, andis peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots 18. septembril Otto Tiefile korralduse moodustada valitsus. Valitsus kuulutas välja Eesti iseseisvuse taastamise. Neil päevil lehvis Kadrioru lossi kohal sinimustvalge lipp.   

Lipu päästis Nõukogude vägede kätte sattumisest 14-aastane skaut Eugen Vilder. Eugeni sõnul läks ta enne kodumaalt põgenemist Kadriorgu, kus nad koos ühe noore eesti sõduriga lipu lossi lipumastist maha võtsid. Et lipp säiliks, lõikasid nad lipu kaheks ning mähkisid kumbki ühe poole riiete alla ümber keha. Seejärel mindi eri suundades, et suurendada võimalust lipp päästa.  

Eugen Vilder põgenes koos ema ja noorema õega Saksamaale ning emigreerus hiljem Austraaliasse, kus elas surmani 2021. aastal. Eugeni vennapoeg Andres Vilder mäletas, kuidas onu oli talle poisikesepõlves kord puukastis lippu näidanud ja selle loo jutustanud. Koos venna Toomasega otsisid nad lipu 2025. aastal üles. Vilderi pärijatena otsustasid nad, et ajaloolise lipu koht on Eestis ning annetasid selle Eesti Rahva Muuseumile.  Lipu tõi Austraaliast Eestisse ja andis ERM-ile üle välisminister Margus Tsahkna.

Muuseumi jaoks on tegu väärtusliku esemega, mis kannab endas Eesti riikluse ja järjepidevuse lugu. "Lipu tähendus on märksa suurem kui tema materjal," ütles ERMi direktor Laura Kipper. "See lipp seob üheks tervikuks 1944. aasta rasked valikud, Eesti riigi järjepidevuse idee ja väliseestlaste rolli mälu hoidmisel. Oleme väga tänulikud, et lipp otsustati kinkida Eesti Rahva Muuseumile, et kõik eestlased saaksid selle loost osa."

Lippu eksponeeritakse edaspidi ERMI püsinäitusel "Kohtumised".

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:17

Pildid: Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

14:37

Kultuuriportaal soovitab: Tove Janssoni "Suveraamatu" ekraniseering Jupiteris

14:26

Arvustus. R. F. Kuangi põrgu on ülikool

14:14

Galerii: Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp jõudis Austraaliast ERM-i

13:32

Uue muusika reede: 35maffia, Säm, Haldi, Taylor Swift, Skrillex jt

11:23

Festivalil Kikumu astub üles Jazzanova

11:16

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati Ave Palmi ja Helle Ly Tombergi uus näitus

10:54

Pildid: Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avati uus portreemaalide näitus

10:40

Simone Minn avaldas täispika debüütalbumi "Normaalselt elama"

08:58

Galerii: Kellerteatris avatakse Liina Tepandi uus näitus "Kostüümi utoopia"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

04.06

Suri "Persepolise" autor Marjane Satrapi

14:14

Galerii: Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp jõudis Austraaliast ERM-i

15:17

Pildid: Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

13:32

Uue muusika reede: 35maffia, Säm, Haldi, Taylor Swift, Skrillex jt

04.06

Galerii: Vanemuine jagas kolleegipreemiaid

04.06

Libe: voogedastusplatvormide vaatajad otsivad seriaalidest rohkem põnevust

04.06

Andra Orn: kes moodustavad Eesti oksjonituru kullafondi?

10:54

Pildid: Tartu Ülikooli kunstimuuseumis avati uus portreemaalide näitus

03.06

Endla teatris esietendub samal päeval kaks uut suvelavastust

04.06

Mart Juure raamatusoovitused: Õnnepalu, Rajaveer, Osbourne ja Hargla

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo