Galerii: Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp jõudis Austraaliast ERM-i

Kui Saksa väed Eestist 1944. aasta septembris Punaarmee pealetungi eest taandusid, andis peaminister presidendi ülesannetes Jüri Uluots 18. septembril Otto Tiefile korralduse moodustada valitsus. Valitsus kuulutas välja Eesti iseseisvuse taastamise. Neil päevil lehvis Kadrioru lossi kohal sinimustvalge lipp.

Lipu päästis Nõukogude vägede kätte sattumisest 14-aastane skaut Eugen Vilder. Eugeni sõnul läks ta enne kodumaalt põgenemist Kadriorgu, kus nad koos ühe noore eesti sõduriga lipu lossi lipumastist maha võtsid. Et lipp säiliks, lõikasid nad lipu kaheks ning mähkisid kumbki ühe poole riiete alla ümber keha. Seejärel mindi eri suundades, et suurendada võimalust lipp päästa.

Eugen Vilder põgenes koos ema ja noorema õega Saksamaale ning emigreerus hiljem Austraaliasse, kus elas surmani 2021. aastal. Eugeni vennapoeg Andres Vilder mäletas, kuidas onu oli talle poisikesepõlves kord puukastis lippu näidanud ja selle loo jutustanud. Koos venna Toomasega otsisid nad lipu 2025. aastal üles. Vilderi pärijatena otsustasid nad, et ajaloolise lipu koht on Eestis ning annetasid selle Eesti Rahva Muuseumile. Lipu tõi Austraaliast Eestisse ja andis ERM-ile üle välisminister Margus Tsahkna.

Muuseumi jaoks on tegu väärtusliku esemega, mis kannab endas Eesti riikluse ja järjepidevuse lugu. "Lipu tähendus on märksa suurem kui tema materjal," ütles ERMi direktor Laura Kipper. "See lipp seob üheks tervikuks 1944. aasta rasked valikud, Eesti riigi järjepidevuse idee ja väliseestlaste rolli mälu hoidmisel. Oleme väga tänulikud, et lipp otsustati kinkida Eesti Rahva Muuseumile, et kõik eestlased saaksid selle loost osa."

Lippu eksponeeritakse edaspidi ERMI püsinäitusel "Kohtumised".