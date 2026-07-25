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ERM-is avati Monster Chetwyndi mänguline osalusnäitus "Saba ja sarvedega"

Kunst
Monster Chetwyndi mänguline osalusnäitus „Saba ja sarvedega“
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24 pilti
Kunst

Eesti Rahva Muuseumis avati rahvusvaheliselt tunnustatud briti kunstniku Monster Chetwyndi näitus "Saba ja sarvedega", mis on Chetwyndi esimene näitus Baltimaades. Mänguline osalusnäitus kutsub igas vanuses külastajaid ümber kehastuma, lavale astuma ja näitust edasi looma.

Näituseruumi täidavad kirevad kollaažid, fantaasiaolendid ja suuremõõtmelised installatsioonid.

"Monster Chetwyndi näitus on eelkõige mäng – mäng enda ja kujutlusvõime piiridega. See näitab, kuidas muuseum saab pakkuda uusi osalemisviise: külastaja saab siin teha, proovida, rolli astuda ja oma jälje jätta. See, et kunstniku esimene näitus Baltimaades toimub just ERM-is, on tähenduslik osa meie Raadi kodu kümnendat aastapäeva tähistavast ERMX-programmist," ütles Eesti Rahva Muuseumi direktor Laura Kipper.  

 "Saba ja sarvedega" jõudis Tartusse pärast esitlust Kopeknaageni kaasaegse kunsti keskuses Copenhagen Contemporary. Monster Chetwyndile omases isetegemise esteetikas kohtuvad popkultuur ja folkloor, sürrealistlik film ja nukuteater ning papjeemašeest, taaskasutatud rõivastest ja muudest käepärastest materjalidest loodud lavakujundused, figuurid ja kostüümid.

Monster Chetwynd (snd 1973 Londonis) elab ja töötab Zürichis ning tegutseb installatsiooni, etenduskunsti, filmi, maali ja skulptuuri väljal. 2012. aastal sai Chetwyndist esimene etenduskunstnik, kes kandideeris Turneri preemiale. Chetwyndi loomingut on eksponeeritud muu hulgas Kunsthaus Zürichis, Tate Modernis ja Saatchi galeriis. 

Näituse avamisel esines Carousel Company etteastega, milles põimusid füüsiline teater, tants, muusika ja kaasaegne tsirkus.

Näitus on avatud 24. jaanuarini 2027.

Toimetaja: Annika Remmel

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