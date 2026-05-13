Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

Eesti Rahva Muuseum avab 19. mail Soomes Riihimäel asuvas jahindusmuuseumis näituse "Põhjapoolsete metsade rahvad", mis tutvustab soome-ugri rahvaste jahitraditsioone, metsaga seotud maailmataju ning inimese ja looduse suhteid.

"Eesti Rahva Muuseumi jaoks on see näitus oluline samm nii rahvusvahelise koostöö tugevdamisel kui ka meie soome-ugri pärandi alase töö vahendamisel. Koostöös Suomen Metsästysmuseoga jõuab ERM-i kogudes ja uurimistöös talletatud teadmine uude konteksti ning saab võimaluse kõneleda laiemas kultuuriruumis," ütles Eesti Rahva Muuseumi direktor Laura Kipper.

"Põhjapoolsete metsade rahvad" on mõttelises seoses ERM-i püsinäitusega "Uurali kaja", avades sama kultuuriruumi metsa, jahipidamise ja ökoloogilise maailmataju kaudu.

Näituse idee lähtub tähelepanekust, et jaht on paljudele kogukondadele olnud põline elatusala ja traditsioonilise eluviisi osa, kuid tänapäeval ka vastuolulisi arvamusi tekitav teema. See seostub nii looduskasutuse regulatsioonide, eetiliste põhimõtete ja rohelise mõtteviisiga kui ka hobitegevuse, turismi ning pärandkultuuri tõlgendamisega.

"Külastaja astub näitusesaali justkui metsa rüppe, kus esemed, fotod, filmid ja arhiivimaterjalid avavad inimese, looduse ja uskumuste põimunud suhte ning seovad selle pärandi tänapäevaste looduse hoidmise ja ökoloogilise vastutuse küsimustega," ütles näituse kuraator ja Eesti Rahva Muuseumi teadur Svetlana Karm.

Näituse kuraatorid on Svetlana Karm ja Piret Koosa Eesti Rahva Muuseumist, konsultant Art Leete Tartu Ülikoolist, kujundaja büroo Kosmos ning produtsent Kristjan Raba. Näitus valmib koostöös Soome Jahindusmuuseumiga.