Neli kunstnikku ja uurijat valiti ERMi fotoarhiivi rahvusvahelisse residentuuri

ERMi rahvusvaheline residentuur annab neljale kunstnikule ja uurijale võimaluse muuseumi fotokogu põhjalikult läbi töötada. Kuus kuud kestva ühise uurimistöö tulemusel sünnib näitus, mis avatakse 2027. aasta veebruaris.

Eesti Rahva Muuseum valis oma 2026.–2027. aasta rahvusvahelisse residentuuri neli kunstnikku ja uurijat. Valituks osutusid eesti installatsioonikunstnik Jevgeni Zolotko, Pariisis tegutsev kunstnik ja disainer Nicolas Mimault, hispaania filmitegija ja antropoloog Claudia Barthelemy Rojo ning prantsuse arhitekt, fotograaf ja linnaruumi uurija Élisabeth de Bézenac.

Residendid valis rahvusvahelise avaliku konkursi põhjal välja Eesti Rahva Muuseumi näituste komisjon. Konkursil osales 261 kunstnikku ja uurijat 53 riigist. Komisjon hindas uurimisettepanekute selgust ja kvaliteeti, seotust ERMi fotokoguga, kandidaatide kriitilist lähenemist ning valmisolekut pikaajaliseks koostööks.

2026. aasta septembrist 2027. aasta veebruarini töötavad neli residenti ühise materjalivalikuga ERMi enam kui 400 000 fotost koosnevast kogust. Klaasnegatiividest digipiltideni ulatuv fotokogu dokumenteerib Eesti argielu, materiaalset kultuuri ja ühiskondlikke muutusi. Ühine uurimistöö, töötoad ja kollektiivsed kuraatorlikud otsused viivad ühiselt loodud näituseni, mis avatakse 24. veebruaril 2027 muuseumi 742-ruutmeetrises vahetuvate näituste saalis. Näitus jääb avatuks 19. septembrini 2027.

"Ükski foto ega fotoarhiiv ei ole neutraalne. Seda, mida pildistatakse, kes seda teeb ja mil viisil, kujundavad väga erinevad isiklikud, kultuurilised, ajaloolised ja tehnoloogilised asjaolud. Sama kehtib selle kohta, millised fotod arhiivi jõuavad, mida säilitatakse ning kuidas materjali kirjeldatakse ja leitavaks tehakse. Neli inimest märkavad sama kogu vaadates erinevaid asju. Residentuuri väljakutse ja väärtus seisneb selles, et kõik need vaatenurgad jõuaksid ühte, ühiselt loodud näitusse," ütles Eesti Rahva Muuseumi teadur ja residentuuri eestvedaja Karin Leivategija.

Iga resident saab ERMilt 10 000 euro suuruse loomestipendiumi. Lisaks tagab Eesti Rahva Muuseum ligipääsu arhiivile ning pakub sisulist ja korralduslikku tuge näituse loomiseks.

Residentuur on osa Eesti Rahva Muuseumi eriprogrammist ERMX, millega tähistatakse kümne aasta möödumist ERMi uue kodu avamisest Raadil. ERMX toob kokku rahvusvahelised näitused ning uued võimalused muuseumis osaleda, avastada, kaasa mõelda ja koos luua.