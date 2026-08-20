Galerii: Kalamaja muuseumis avati näitus "Üks kindel linn ja varjupaik – Pelgulinna aja lugu"

19. augustil avati Kalamaja muuseumis näitus "Üks kindel linn ja varjupaik – Pelgulinna aja lugu", mis avab inimeste ja majade lugude kaudu Tallinna ajaloolise eeslinna minevikku ja tänapäeva.

Tallinn on linnake Pelgulinna külje all, ütlevad naljatades praegused pelgulinlased. Eeslinnana on Pelgulinna kujunemist otseselt mõjutanud pöörded ja arengud Tallinna ajaloos. Näitus kutsub ajarännakule, mis avab Pelgulinna viimase ligi 160 aasta lood alates raudtee tulekust ja hoonestuse kujunemise algusest tänapäevani.

Näituse eesmärk ei ole anda täielikku ülevaadet Pelgulinna ajaloost, vaid pigem äratada külastajates mälestusi. Minevikku aitavad taaselustada suurendused vanadest fotodest ja linnakaartidest. Näitusesaali südames on eri ajastuist pärit Pelgulinna hoonete maketid koos põnevate majalugudega, mis tutvustavad oma nurga alt vana eeslinna kujunemist ja siinsete inimeste elu.

Näitust saadab Pelgulinna eri tahke avav ekskursioonide ja loengute sari. Väljapaneku kuraator on Jaak Juske.

Näitus jääb avatus kuni 2028. aasta sügiseni.